A BKK közleménye szerint vasárnap 0 óra és 12 óra között a 2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Puskás Ferenc Stadion között közlekedik, az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Déltől ugyanakkor már a teljes vonalon jár a metró.
Figyelem, órákra leáll a metró!
Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.
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Nem találtak magukra a techcégek eladási hullámában a tőzsdék
Vegyes hangulat volt a nemzetközi tőkepiacokon: a közel-keleti feszültségek valamelyest enyhültek, de az elmúlt napok technológiai részvényeket sújtó korrekciója még nyomás alatt tarotta a tőzsdéket. A hangulatot javította, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus csillapodásával mérséklődtek az olajellátással kapcsolatos aggodalmak, és a Hormuzi-szoros hajóforgalma is fokozatosan normalizálódik, de továbbra is visszafogja a kockázatvállalási kedvet, hogy globális eladási hullám indult a technológiai részvényekben. Az arany héthónapos mélypontra került, a dollár pedig erősödik. Európában vegyes volt a kép: a Dax esett, míg a CAC40 enyhe pluszban állt meg. Az amerikai tőzsdék ugyan jó lendülettel kezdték a napot, de estére egyedül a Dow Jones tudott pluszban zárni.
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
A bankok tapasztalatai szerint a hitelkártya egyre inkább a tudatos pénzügyi tervezés és a kedvezmények kihasználásának eszközévé válik.
Powerful back-to-back earthquakes strike Venezuela, collapsing buildings in Caracas
A magnitude 7.2 quake was followed seconds later by a stronger one of 7.5, causing panic in the capital and leading to a state of emergency being declared.