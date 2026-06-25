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Underground of the metro station in Budapest, detail of the escalator steps Illuminated and modern with no people moving uphill
Nyitókép: Stefano Madrigali/Getty Images

Figyelem, órákra leáll a metró!

Infostart / MTI

Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

A BKK közleménye szerint vasárnap 0 óra és 12 óra között a 2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Puskás Ferenc Stadion között közlekedik, az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Déltől ugyanakkor már a teljes vonalon jár a metró.

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