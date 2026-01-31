Elhunyt Bódi Gábor

A MÁV-csoport közleménye szerint a 61 éves vasutas igazi veteránnak számított a szakmában. Bódi Gábor 1983-ban csatlakozott a vállalathoz, és több mint 42 éven át szolgálta a vasutat. Precíz munkájával és elhivatottságával vívta ki kollégái és a helybéliek elismerését; az állomáson töltött évtizedek alatt a városkép és a helyi közlekedés elválaszthatatlan részévé vált - olvasható a szoljon.hu-n.

A vállalat vezetése részvétét fejezte ki a gyászoló családnak, és bejelentette, hogy az elhunyt forgalmistát a MÁV saját halottjának tekinti.

A kunhegyesi állomáson a szolgálat – a gyász ellenére – folytatódott, de a kollégák és az utazók néma főhajtással emlékeztek a több mint négy évtizeden át kitartó, "talpig vasutas" szakemberre.