ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Bódi Gábor

Infostart

Fájdalmas veszteség érte a vasutasokat Kunhegyesen. Péntek délelőtt munka közben, a vasútállomáson lett rosszul és hunyt el Bódi Gábor forgalmi szolgálattevő. A mentők gyors kiérkezése ellenére az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.

A MÁV-csoport közleménye szerint a 61 éves vasutas igazi veteránnak számított a szakmában. Bódi Gábor 1983-ban csatlakozott a vállalathoz, és több mint 42 éven át szolgálta a vasutat. Precíz munkájával és elhivatottságával vívta ki kollégái és a helybéliek elismerését; az állomáson töltött évtizedek alatt a városkép és a helyi közlekedés elválaszthatatlan részévé vált - olvasható a szoljon.hu-n.

A vállalat vezetése részvétét fejezte ki a gyászoló családnak, és bejelentette, hogy az elhunyt forgalmistát a MÁV saját halottjának tekinti.

A kunhegyesi állomáson a szolgálat – a gyász ellenére – folytatódott, de a kollégák és az utazók néma főhajtással emlékeztek a több mint négy évtizeden át kitartó, "talpig vasutas" szakemberre.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Bódi Gábor

gyász

vasút

állomás

kunhegyes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán, jelezve: a szlovákiai magyar politikust elengedték, nem indul ellene eljárás.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mérhető veszteséget, láthatatlan szorongást okoz, ha a félelem dominál egy cégben

Mérhető veszteséget, láthatatlan szorongást okoz, ha a félelem dominál egy cégben

A 21. századi, gyorsan változó üzleti környezetben egy szervezet túlélése már nem a kiszámítható, hibamentes működésen, hanem a tanulás és az innováció sebességén múlik. Míg a végrehajtásra optimalizált szervezetekben a minőséget a hibák elkerülése jelentette, addig az innovációvezérelt versenyben a legnagyobb kockázat már nem a tévedés, hanem a csend: a meg nem osztott ötletek, az elhallgatott kétségek és a rejtve maradt kockázatok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet

Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 06:56
Kegyetlen emberek járják a magyar erdőket, különös zsákmányra vadásznak
2026. január 30. 22:19
Szijjártó Péter: a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét
×
×
×
×