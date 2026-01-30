ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.15
usd:
321.06
bux:
128831.58
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Pető Attila, Magyarics Tamás, Steigervald Krisztiá, Resperger István, Saly Noémi, Gyulay Zsolt és Zsidai Zoltán Roy.

Szombat

11.00 Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

14.00 Pető Attila kreszprofesszor

16.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos

18.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

23.00 Steigervald Krisztián generációkutató

Vasárnap

5.00 Pompor Zoltán a Magyar Olvasástársaság elnöke

8.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

13.00 Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója

14.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

16.00 Saly Noémi irodalomtörténész

18.00 Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

23.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője

Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

műsorajánló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában
Nem véletlenül alakult ki polgárháborús helyzet az amerikai Minnesotában, azután, hogy a Bevándorlási és Vámhivatal, azaz az ICE ügynökeit az államba vezényelték – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A külpolitikai szakértő hangsúlyozta: a népes szomáliai kisebbség, az állam demokrata vezetése és a bevándorláshoz való liberális viszonyulása is hozzájárult ahhoz, hogy komoly a feszültség, illetve az ICE ügynökei is erőszakosabban léptek fel, és lelőttek két embert.
 

Magyarics Tamás: az atomprogram miatt mérne csapást Amerika Iránra, de Izrael lebeszélné erről Donald Trumpot

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vérengzés a piacon, szétverik az év egyik legjobb befektetését!

Vérengzés a piacon, szétverik az év egyik legjobb befektetését!

Tegnap komoly mozgásokat lehetett látni az amerikai tőzsdéken, a Microsoft zuhanása lerántotta a tech szektort, de végül a zárásra sikerült javítaniuk a vezető indexeknek. Mára Európában pozitív elmozdulások látszanak, érdemi hangulatjavulásról beszélhetünk. Eközben viszont tovább folytatódik a volatilitás a nyersanyagpiacokon, az arany és az ezüst árfolyama ma is zuhan, de ugyanez igaz a rézre és palládiumra, valamint az olaj is korrigál a tegnapi rali után. Utóbbiak összfüggésben állnak a dollár erősödésével és azzal, hogy Donald Trump végre megnevezte jelöltjét az amerikai jegybankelnöki posztra. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett

Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett

Magyar háztartások 1/3-a tartalék nélkül él - egy váratlan kiadás könnyen pénzügyi krízist okozhat. Kiderül, hogyan védekezhetünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US justice department releasing more than three million pages from Epstein files

US justice department releasing more than three million pages from Epstein files

More than 2,000 videos and 180,000 images are included in the release of documents related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 18:20
Fontos fejlemény a magyar–szerb határon
2026. január 30. 17:45
Mesterterv: a választási küzdelem valódi kulcstémája az energia ára és biztonsága lesz
×
×
×
×