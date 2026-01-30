Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
14.00 Pető Attila kreszprofesszor
16.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos
18.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
23.00 Steigervald Krisztián generációkutató
Vasárnap
5.00 Pompor Zoltán a Magyar Olvasástársaság elnöke
8.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
13.00 Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója
14.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
16.00 Saly Noémi irodalomtörténész
18.00 Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
23.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője