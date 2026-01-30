Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Tegnap komoly mozgásokat lehetett látni az amerikai tőzsdéken, a Microsoft zuhanása lerántotta a tech szektort, de végül a zárásra sikerült javítaniuk a vezető indexeknek. Mára Európában pozitív elmozdulások látszanak, érdemi hangulatjavulásról beszélhetünk. Eközben viszont tovább folytatódik a volatilitás a nyersanyagpiacokon, az arany és az ezüst árfolyama ma is zuhan, de ugyanez igaz a rézre és palládiumra, valamint az olaj is korrigál a tegnapi rali után. Utóbbiak összfüggésben állnak a dollár erősödésével és azzal, hogy Donald Trump végre megnevezte jelöltjét az amerikai jegybankelnöki posztra. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.