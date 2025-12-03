„Egyenesen Viktortól” – Hírcsatornát indított Orbán Viktor miniszterelnök

Egyenesen Viktortól címmel Orbán Viktor új hírcsatornát indított a Facebookon, ahol „első kézből, közvetlenül az asztala mögül” osztja meg az országot érintő legfontosabb döntéseket és háttér-információkat. A miniszterelnök rögtön egy videót is posztolt a csatornán, melyben elmondta, hogy „első kézből tőle, sőt az asztala mögül, a kormány boszorkánykonyhájának üstjei mellől ”lehet értesülni az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.

A miniszterelnök közölte azt is, hol lehet felirakozni:

https://www.messenger.com/channel/orbanviktor