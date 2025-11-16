Hétfőtől az M2-es újabb szakászán jön az autóspokol

A közlemény szerint a munkák következő ütemében, hétfőn az autóút rádi és kosdi csomópontja közötti szakaszon a Budapest felé vezető forgalmi sávot lezárják. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

Ezt követően, keddtől péntekig Kosd felé vezetnek be sávzárást a szakemberek az M2-es két említett csomópontja között. A korlátozás ideje alatt a főpálya forgalma ebben az irányban egy sávra szűkül.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületnél fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.