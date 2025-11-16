ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap
Az M2-es gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakaszának 2x2 sávos főpályája Göd határában 2019. október 1-jén. Ezen a napon átadták a forgalomnak az M2-esnek ezt a szakaszát.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

Hétfőtől az M2-es újabb szakászán jön az autóspokol

Infostart

Hétfőtől újabb szakaszok lezárásával folytatódik a burkolatfelújítás az M2-es autóúton, a javítási munkálatok idején hosszabb menetidőre kell számítani - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A közlemény szerint a munkák következő ütemében, hétfőn az autóút rádi és kosdi csomópontja közötti szakaszon a Budapest felé vezető forgalmi sávot lezárják. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

Ezt követően, keddtől péntekig Kosd felé vezetnek be sávzárást a szakemberek az M2-es két említett csomópontja között. A korlátozás ideje alatt a főpálya forgalma ebben az irányban egy sávra szűkül.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületnél fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

