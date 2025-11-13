ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök Szilvia
Utasok a Zugligeti Libegőn 2020. május 30-án. A gyermeknapi hétvégétől újra üzemel a libegő, júniusban és júliusban hétvégén és ünnepnap várják a kirándulókat.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Ugrott egy kedvelt kikapcsolódási lehetőség Budapesten

Infostart / MTI

Nem jár a Libegő.

A kedvezőtlen időjárás miatt a Libegő csütörtökön üzemkezdettől nem üzemel – közölték a BKK Info Facebook-oldalán.

Az ország csaknem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható.

budapest

bkk

libegő

