Kína ideiglenes légtérzárat rendelt el Belső-Mongólia felett november 14-én, ami arra utalhat, hogy a Sencsou–20 űrhajó fedélzetén hazatérhetnek a nemrégiben egy vészhelyzet miatt a kínai Tienkung űrállomáson rekedt űrhajósok - közölte a SpaceNews.