Több momentumos is berágott Donáth Annára

„Borzasztó rosszul (élem meg). Olyannyira, hogy én pont tegnap beszéltem Fekete-Győr Andrással, nem tudom, hogy mennyire ismerős a Fekete-Győr András neve, és ő is úgy gondolja, hogy a Donáth Anna hülyeségeket csinál. Tehát ha szövetségre akarunk lépni valakivel, akkor miért rúgunk bele? Egyrészt. Másrészt meg a Fidesz csak röhög a markába” – idézi Nyirati Klára szavait az ATV.

A politikus úgy folytatta a rendezvényen, hogy nagyon haragszik Donáth Annára, de nem ő az egyetlen. „A hétvégén Soproni Tamással találkoztam, és ő is azt mondta, hogy nem tér magához. Utána felhívta az Annát, hogy oké, most akkor mit mondjak a DK-soknak helyben? Hogy akkor most hogy várjam a segítségüket, hogy támogassanak? És én ugyanígy vagyok ezzel.”

A polgármester taktikailag és erkölcsileg is kritizálta Donáth Anna szavait: „Annának ez egy borzasztó rossz lépése volt, és én csak csodálkozom, hogy miért hagyják. Annyira rossz lépés, hogy most a Momentumban szerettek volna nálunk Baján egy kihelyezett frakcióülést tartani, és én konkrétan mondtam, hogy ne jöjjenek. Ne jöjjenek, azért, mert most nem kívánatosak Baján” – tette hozzá egyebek mellett Nyirati Klára.