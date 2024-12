Rollerrel robbantották föl az orosz tábornokot Moszkvában - képek

Egy pokolgép megölte a nukleáris védelmi erőkért felelős orosz altábornagyot kedden Moszkvában - közölte az orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

Reggel a hírügynökségi jelentésekben elektromos robogó szerepelt, de a nyilvánosságra került fotókon látható a roller.

Igor Kirillov altábornagyot, aki az orosz nukleáris, biológiai és vegyi védelmi csapatok főnöke, a Kremltől mintegy 7 kilométerre délkeletre lévő Rjazanszkij sugárúton lévő lakóház előtt ölték meg.

"Igor Kirillovot, az Orosz Föderáció fegyveres erőinek sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek vezetőjét és asszisztensét megölték" - fogalmazott a Nyomozó Bizottság.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

The head of the Russian military's RKhBZ troops Lieutenant General Igor Kirillov and his assistant were both killed in an explosion in Moscow as they left an apartment building. The explosive may have been planted on a scooter parked near the entrance.https://t.co/mCdZUc4leA… pic.twitter.com/0MNHfjGe8g