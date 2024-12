Orosz kémet ítéltek el Romániában

A vádirat szerint Alexandru Piscan 2022-től kezdődően Románia, illetve a NATO által működtetett katonai támaszpontokról, az ukrán határ térségében haladó katonai járművekről, hadi felszerelésekről és csapatokról készített felvételeket, amelyeket a bukaresti orosz nagykövetségre juttatott.

A román Btk. tíztől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel sújtja a hazaárulást, mivel azonban Alexandru Piscan a per során elismerte bűnösségét, enyhített büntetést kapott - írta az Agerpres.

Alexandru Piscan, the Ploiesti man remanded in custody in the spring after DIICOT prosecutors accused him of spying for two years on military targets near Tulcea, was found guilty of treason in favor of the Russian Federation.

