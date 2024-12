Vinícius Júniort választották a világ legjobb futballistájának

Ezúttal nem a gálának nem nevezhető díjbejelentő időrendi sorrendjében haladva, Viníciussal kezdjük: a Real Madrid brazilja élete első nagy egyéni díját nyerte. Azok után, hogy ő maga és klubja is látványosan megsértődött amiatt, hogy Rodri kapta a France Football aranylabdáját, itt a kárpótlás. Ezt a díjat 2007 óta először nyerte meg brazil (akkor Kaka lett az első). Vinícius Júnior 48 pontot kapott, mögötte Rodri végzett a második (43), Jude Bellingham (35) előtt.

A legjobb kapus a világ- és Copa América-győztes Emíliano „Dibu” Martínez lett. Az argentin kapus 2022-ben már elnyerte ezt a díjat, s tavaly és idén ősszel ő lett a France Footballnál a Lev Jasin-díjas is. A 2017 óta létező díj első kétszeres győztese most 26 pontot kapott, ezzel megelőzte Édersont (16) és Unai Simont (13).

A férfi csapatoknál dolgozó legjobb edzőnek járó díj Carlo Ancelottinak jutott, aki a 2023–2024-es idényben BL-győztes és spanyol bajnok lett a Real Madriddal. Először nyerte el a díjat, az eddigi legjobb eredménye a 2022-es második hely volt.

Az élcsoport sorrendje:

Ancelotti 26 pont Xabi Alonso 22 Luis de la Fuente 11 Pep Guardiola 10 Lionel Scaloni 4.

A Puskás-díj történetében új szakasz kezdődött, azzal, hogy szétválasztották a férfi és a női futballban elért gólokat. Természetesen a férfiak versenye maradt az Aranycsapat kapitányának neve alatt, a Manchester United csatárának, Alejandro Garnachónak az Everton ellen elért ollózásos díja kapta a trófeát.

A nőknél immár Marta-díjat kap a leglátványosabb gól szerzője, ezt a díj névadója, a brazil legenda, Marta érdemelte ki, talán a futballban még soha, senki nem nyerte el a róla elnevezett díjat.

Az Év női játékosa a spanyol Aitana Bonmati, a Barcelona játékosa lett, a jelen vitathatatlanul első számú futballistája. 2023-ban és 2024-ben is kiérdemelte ezt a díjat és a France Football aranylabdáját is és még idén megkapta a Laurus-díjat is.

A legjobb női kapus az amerikai olimpiai bajnok, Alyssa Naeher lett, 26 pontot kapott, Cata Coll (22) és Mary Earps (11) végzett még a „dobogós” helyeken.

A női futballban dolgozó legjobb edző az amerikai válogatott szövetségi kapitánya, Emma Hayes lett.

A Fair Play-díjat a brazil Thiago Maia érdemeltze ki, aki az árvíz idején életeket mentett hazájában. Egy beteg kisfiú, Guilherme Gandra Moura kapta az Év szurkolója díjat.