Szentmisét és gyertyás körmenetet tartottak Budapesten a NEK utolsó előtti napján - a nap hírei

Megemlékezéseket tartottak az Egyesült Államokban a szeptember 11-ei terrortámadások 20. évfordulóján. Az ország eddigi legvéresebb merényleteiben csaknem 3 ezren haltak meg. A Világkereskedelmi Központ lerombolt ikertornyai helyén megépített emlékműnél kezdődött a megemlékezés New Yorkban. Joe Biden New Yorkba, Virginiába és Pennsylvaniába is elutazott, hogy a húsz évvel ezelőtti terrortámadás mindhárom helyszínén részt vegyen a megemlékezésen, de beszédet egyik helyen sem mondott. Pénteken, egy előre rögzített videoüzenetben az elnök nemzeti egységre szólította fel az amerikaiakat, George Bush, aki a terrortámadások idején volt az Egyesült Államok elnöke szintén az egységre helyezte a hangsúlyt.

A magyar kormányfő szerint nem történhet többé olyan, ami 20 évvel ezelőtt New Yorkban. Orbán Viktor a 2011 szeptember 11-i terrortámadások évfordulóján közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott: 2001. szeptember 11-én bebizonyosodott, hogy a keresztény civilizáció békéjéért és biztonságáért nap mint nap meg kell küzdeni. Megismételte: Magyarország megvédi Európa határait. A 20 évvel ezelőtti eseményekről Budapest is megemlékezett a Halászbástya fehér kivilágításával.

A terrorizmus elleni fellépés folytatását ígérte a NATO főtitkára a szeptember 11-ei terrortámadások évfordulóján. Jens Stoltenberg a szövetség brüsszeli székházában tartott megemlékezésen hangsúlyozta, le kell vonni az afganisztáni kivonulás tanulságait. Az uniós intézmények vezetői Brüsszel támogatásáról biztosította Washingtont a terrorizmus elleni harcban.

A keleti és nyugati kereszténység egységes tanúságtételét szorgalmazta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a Kossuth téren tartott szentmisén. A szertartás a vasárnap záruló Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik kiemelt eseménye volt. A szentmise előtt I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka arról beszélt: az eucharisztikus lelkiségnek társadalomformáló ereje van. A szentmise végén a hívek fáklyás menetben vonultak a Hősök terére. A több tízezres menet az Akadémia utca-Széchenyi István tér-József Attila utca-Andrássy út útvonalon haladt. A kongresszus vasárnap Ferenc pápa zárómiséjével ér véget (itt elérhető a program).

Elhelyezte egy új budapesti ortodox templom alapkövét I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az épület a három szent főpap - Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú Szent János - nevét viseli majd. A templom az egyetemes patriarchátus magyarországi exarchátus Múzeum utcai épületének udvarában épül fel.

Két vonattal mintegy 800 zarándok érkezett Erdélyből a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, köztük száz gyermek Déváról, az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézményekből. . Az erdélyi zarándokok utazását a MÁV ingyen biztosította.

Megerősítést kapott a magyar válságkezelés – írja közleményében a Pénzügyminisztérium. Varga Mihály tárcavezető az uniós pénzügyminiszterek szlovéniai tanácskozása után kijelentette: egyetértés volt abban, hogy a gazdaság újraindításához továbbra is támogató költségvetési politikára van szükség, ennek túlzottan korai visszavonása ugyanis akár egy új visszaesést is eredményezhetne. (A közleményben szó volt az államadósság magas szintjének csökkentéséről és a globális minimumadóról - cikkünk itt olvasható.)

81 éves korában meghalt Portugália volt köztársasági elnöke, Jorge Sampaio. Az országban háromnapos gyászt rendeltek el. Jorge Sampaiót korábban szívbetegséggel diagnosztizálták, és légzési nehézségek miatt került kórházba. Az elhunyt politikus két cikluson át, 1996-tól 2006-ig töltötte be az elnöki tisztséget Portugáliában.