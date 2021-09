Vasárnap Ferenc pápa szentmiséjével ér véget az eucharisztikus kongresszus

Vasárnap véget ér az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A katolikus világesemény záró szentmiséjét Ferenc pápa mutatja be a budapesti Hősök terén.

A kongresszust lezáró úgynevezett statio orbis, vagyis a városért és a világért bemutatott szentmise hagyományosan a rendezvénysorozat legünnepélyesebb eseménye.

A fél 12-kor kezdődő szertartásra előzetesen 75 ezren regisztráltak, de regisztráció nélkül is részt lehet venni rajta.

Ferenc pápa vasárnap reggel érkezik Budapestre. A katolikus egyházfő a mise előtt a Szépművészeti Múzeumban találkozik Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival, végül a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával.

A pápa a zárómise és az Úrangyala elimádkozása után továbbutazik Szlovákiába.

Magyarország másodszor adott otthont a katolikus világeseménynek. Az 1938 májusában Budapesten tartott 34. Eucharisztikus Világkongresszus záró miséjén, a Hősök terén félmillió hívő vett részt.

Az első eucharisztikus kongresszust 1881-ben tartották az észak-franciaországi Lille-ben. Az elmúlt másfél évszázadban a mozgalom világméretű rendezvénnyé nőtt, kezdetben évente, majd kétévente, az utóbbi évtizedekben négyévenként más-más kontinensen tartják meg.

Az eucharisztia szó egyszerre jelent szentmisét, az utolsó vacsorát megjelenítő cselekményt és az Oltáriszentséget, a szentmisén - a katolikus egyház tanítása szerint - Jézus Krisztus testévé és vérévé átváltoztatott kenyeret és bort.

Forgalmi változások

A BKK sűríti a járatokat elsősorban a rendezvények környékét érintő kötöttpályás vonalakon:

a Hungária körúton közlekedő 1-es villamosvonalon,

az M2-es és M4-es metróvonalon,

a nagykörúti 4-es és 6-os villamosvonalon.

Emellett sűrűbben járnak majd:

az M3-as metrópótló buszok a Határ út és a Lehel tér között,

valamint a Rákóczi út–Thököly út útvonalon a belváros és Zugló, illetve Újpalota között közlekedő 7E autóbuszok.

A BKK javasolja az Eucharisztikus Kongresszusra látogatóknak, hogy – lehetőség szerint – közlekedési jegyüket vagy bérletüket elővételben vagy mobiljegyként váltsák meg.

Repülőtér

Vasárnap reggel fél héttől késő délután fél hatig szakaszosan és időszakosan lezárják a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér E porta - 4. számú főút - M0-ás autóút - M3-as autópálya bevezető - Kacsóh Pongrác úti felüljáró - Kós Károly sétány - Hősök tere - Andrássy út útvonalat.

A 100E és a 200E buszok forgalmát a hatósági zárás miatt várhatóan több alkalommal is korlátozzák a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közelében. A 200E vasárnap napközben nem tér be a Cargo Cityhez. A lezárások a közúti forgalmat is érintik, ezért ezekben az időszakokban érdemes korábban elindulni a repülőtérre.

Szentmise a hősök terén

A vasárnapi záróesemény miatt

a 20E, a 30-as, a 30A és a 230-as buszok módosított útvonalon, a Keleti pályaudvar helyett a Lehel térig járnak.

A 72M trolibusz a 75-ös trolival összevonva, az Orczy tér és a Jászai Mari tér között jár. A 70-es és a 73M trolibusz nem közlekedik.

A 74-es trolibusz helyett a 74A trolibusz közlekedik a Csáktornya park és a Mexikói út között, de előreláthatólag 16.00-ig a Mexikói út felé a trolik terelve, az Erzsébet királyné útján közlekednek, ahol a belváros felé át lehet szállni az 5-ös buszra.

A 76-os trolibusz módosított útvonalon, két szakaszon közlekedik a Jászai Mari tér és a Ferdinánd híd (Izabella uta), valamint a Keleti pályaudvar és a Károly körút (Astoria M) között.

A földalatti várhatóan 16:00-ig rövidített útvonalon, a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár.

További korlátozások

Szeptember 12-től szeptember 13-án hajnalig lezárják a közúti forgalom elől a Gundel Károly utat, az Állatkerti körutat és a Hermina utat is.

Szeptember 12-én, vasárnap nem működnek a Hősök terénél, a Kodály köröndnél és az Akadémiánál található Mol Bubi gyűjtőállomások.

Az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatos további közlekedési változásokról és lezárásokról a BKK folyamatosan tájékoztatást ad. A legfrissebb információk a kozut.bkkinfo.hu oldalon olvashatók.

Nyitókép: Taha Hussein Ali/Getty Images