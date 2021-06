Percről percre – a koronavírus-járvány szerdai hírei

Idén akár 10 milliárd forintos bevételre is tehet szert a Work Force Magyarországon.

A koronavírus-járvány áldozataiért imádkoznak és harangoznak vasárnap délelőtt a magyarországi keresztény templomokban - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) MTI-hez eljuttatott közleményében. A MEÖT elnöksége és az MKPK arra kéri egyházukat és híveiket, hogy vasárnap délelőtt "emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre". "Legyen ez a harangzúgás" a hála kifejezése is "azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk" - fogalmaztak. A két testület közös imádságot is írt az alkalomra, amelyet minden keresztény templomban elmondanak. Balog Zoltán református püspök az MTI-nek elmondta, azért kezdeményezte az ökumenikus tanács elnökségében a közös megemlékezést és imát, mert az egyházi közösség nem tud többet adni azoknak, akik gyászolnak, súlyos betegségen estek át, elvesztették a munkájukat vagy akiket lelkileg megviselt a járvány, minthogy lelki erőt ad nekik a veszteség elviseléséhez. A lelkierő-átadás pedig "a mi nyelvünkön az imádság" - mondta. Veres András, az MKPK elnöke az MTI-nek elmondta: a keresztény hit fontos eleme, hogy "hiszünk az egyház, az élők és a holtak közösségében", ezért az élők rendszeresen imádkoznak a holtakért. Az imádság szövege megtalálható a meot.hu, a katolikus.hu és a reformatus.hu oldalakon. (MTI)

Az Augsburger Allgemeine című lap a hírportálján a felmérést ismertetve kiemelte, hogy sok ázsiai országban már jóval az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) megjelenése előtt a mindennapok része volt a maszkviselés, és a világjárvány révén Németországban is meggyökeresedhet. Ezt jelzi a Civey közvélemény-kutató társaság felmérése, miszerint a lakosság legnagyobb csoportja, 44,7 százaléka a pandémia után is viselne maszkot, például influenzajárvány idején. A lakosság 41,9 százaléka tartósan szakítana a maszkviseléssel. A bizonytalanok aránya 13,4 százalék - mutatta ki a felmérés. (MTI)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el. (MTI)

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A gombafertőzés halálozási aránya 70 százalékos és nincs ismert gyógymódja. Most már hármas a csapás – mondja egy indiai főorvos –, a beteg tüdeje már károsodott a koronavírus miatt, erre rakódnak a bakteriális fertőzések, és most már a gombás fertőzések is.