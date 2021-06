Rákapcsolták a reflektort a katasztrofális perui koronavírus-helyzetre

Szakértőkkel való egyeztetéseket követően 69 342-ről 180 700-ra emelte Peru a koronavírus-járvány kitörése, tavaly március óta bekövetkezett halálesetek hivatalos számát: a 33 milliós ország a többlethalálozásokat figyelembe véve korrigálta korábbi számadatát. Többlethalálozás alatt azt a számot értjük, amely a korábbi évek azonos időszakával összehasonlítva mutatja meg, hogy egy adott időintervallum alatt mennyivel többen hunytak el egy országban a szokásosnál. Violeta Bermudez, az ország miniszterelnöke a korrekció kapcsán azt nyilatkozta: kötelességüknek érzik azt, hogy a frissített információt a nyilvánossággal is megosszák, írja a BBC.

Peru Latin-Amerika az egyik a koronavírus által leginkább sújtott országa, ahol a magas fertőzésszámok következtében az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődött, illetve oxigénhiány lépett fel.

Az országban mostantól nemcsak azok halálát könyvelik el koronavírusos esetként, akiknél pozitív teszt igazolta a fertőzést, hanem azokét is, akiknél valószínűsíteni lehet a fertőzést.

Ennek kritériuma a klinikai tünetek megléte vagy egy igazolt esettel való kapcsolódás bizonyított volta.

A Perui orvosi Szövetség elnöke, Godofredo Talavera szerint a frissített adatban nincsen semmi meglepő.

"Azt gondoljuk, a magas szám hátterében az áll, hogy egészségügyi rendszerünk nem tudja a betegek kezeléséhez szükséges alapfeltételeket biztosítani. A kormány sem az intenzív ágyak számának emelésében, sem az oxigénellátásban nem nyújtott segítő kezet. Jelenleg vakcinánk sincsen megfelelő mennyiségben. Az alapellátás továbbra sem elérhető. Mindennek együttesen köszönhetjük azt, hogy a világon nálunk a legrosszabb a betegség mortalitása" - fogalmazott.

Az új koronavírus jelenleg

100 ezer emberre vetítve 500 halálát okozza Peruban;

korában Magyarország vezette ezt a mortalitási ranglistát 100 ezer emberre vetített 300 halálozással (itt szakértők megjegyzik, a statisztikákat az egyes országokban más módon vezetik, és ezért nehezen összehasonlíthatók).

Az elhunytak számát tekintve Peru ezzel az ötödik helyre került a legerősebben sújtott országok rangsorában. Perunak hozzávetőleg 32 millió lakosa van.

A peruiak régóta sejtették, hogy nem a valós számokkal szembesülnek, a korrekció pedig arra utal, hogy igazuk volt. Egy kormánymunkacsoport kalkulálta újra az áldozatok számát, a kapott eredmény pedig sokkal közelebb áll az anekdotikus történetekhez, amelyek a kórházak dolgozóitól származtak, valamint jobban alátámasztják a temetők nyújtotta képet is. Elfogynak a sírhelyek Mint korábban az Infostart is beszámolt róla , május közepén már arról írt a sajtó, hogy Peruban elfogynak a szabad sírhelyek a koronavírus-járvány miatt, intenzív kórházi kezelésért pedig van, aki valamelyik szervét ajánlja fel. Limában a legsúlyosabb a helyzet, ott 65 temető van, de hasonló a sírhelyhiány a főváros környékén és Peru más részein is, a gyászolók pedig kénytelenek titokban temetni szerettüket jobb híján tiltott helyeken, egyebek közt házuk kertjében helyezik végső nyugalomra elhunyt családtagjukat. A tragikus gond természetesen nemcsak a koronavírus miatt elhunytakat sújtja, hanem más betegségekben meghaltak hozzátartozóit is - adta hírül vasárnap az AP amerikai hírügynökség helyszíni beszámolójában. A tudósítás szerint a kórházi férőhelyek annyira zsúfoltak, hogy vannak, akik földjüket, autójukat, vagy valamilyen szervüket ajánlják fel, hogy családtagjuk intenzív kórházi ágyra kerülhessen, amelyekből az országban mindössze 2785 van, azaz 10 ezer lakosra sem jut egy.

