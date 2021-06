Hónapokig várt Szlovákia a Szputnyik beadhatóságára - szúrhatják

Szlovákiában a korona.gov.sk portálon keresztül megnyílik az elektronikus váróterem a Szputnyik V vakcinára. Pozsonyban, Érsekújvárban, Zsolnán, Losoncon és Homonnán fognak oltani ezzel az oltóanyaggal.

„Június 7-én, hétfőn adják be az első oltást” – jelentette be Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője, hozzátéve, hogy mintegy 80 ezer ember kaphatja meg a vakcinát. A szóvivő szerint később minden kerületben lesz egy ilyen oltópont, de előbb más feladatokat kell megoldani, a szállítást és a tárolást. A szaktárca szerint

a Szputnyikkal való oltás jelenti a legnagyobb logisztikai feladatot az összes vakcina közül, mivel miután kiveszik a fagyról, két órán belül fel kell használni.

A 18 és a 60 év közöttieket lehet oltani ezzel a vakcinával.

A gyermekek oltásának megkezdése Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter szerint néhány hét kérdése. A korona.gov.sk oldalon a regisztrálásnál megjelenik egy ablak a 12-15 éves korosztály számára is, már csak a jelentkezési rendszer tesztelése van hátra. A tárcavezető úgy tájékoztatott, hogy fontolgatják az oltás engedélyezését 8 éves kortól, ezt a gyermekorvosok végeznék. Szerinte a roma telepek lakóit a többi lakossal együtt kell oltani, ez növeli az ehhez a közösséghez tartozók bizalmát az oltás hatékonysága iránt, ami reményei szerint emelkedni fog.

Szlovákiában eddig az összlakosság több mint 31 százaléka kapta meg a Covid-19 elleni védőoltást. A miniszter abban is bízik, hogy sikerül beoltani a lakosság legalább 70 százalékát a nyár végéig. Az elemzők viszont arra figyelmeztetnek, hogy

kiürülőben van az elektronikus váróterem.

Az első adag oltásra 85 ezer ember várakozik. Míg az ország délnyugati felében fekvő Dunaszerdahelyi és Nyitrai járásban több ezren regisztráltak időpontért, addig az ország keleti részén szinte elfogytak a jelentkezők. Az oltási hajlandóság március óta nem emelkedett.

Az egészségügyi tárca vezetője közölte, hogy

Szlovákia elajándékozza a fennmaradó oltóanyagot.

Ukrajnába és a Balkánra küldenének vakcinákat.

A járványhelyzet tovább javul Szlovákiában, a jövő héttől már két zöld járás is lesz az országban. Egyik a Stubnyafürdői, a másik a magyarok által lakott Vágsellyei járás. Ez azt jelenti, hogy további enyhítésekre lehet számítani, például az éttermekben már nem lesz létszámkorlátozás, az iskolában pedig semmilyen korlátozás nincs. A zöld járásokban megengedettek a tömegrendezvények és az esküvők is. A magyar járások zöme továbbra is a sárga fázisban marad.

A világjárvány szempontjából pedig már két hete narancssárga lehetne Szlovákia uniós besorolása, de emberi mulasztás miatt továbbra is a vörös színnel jelölt országok közé tartozik. A Közegészségügyi Hivatal ugyanis az otthoni tesztekkel kapcsolatban helytelen adatokat továbbított az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak. A hivatal rosszul számolta ki az új fertőzöttek számát, valamint az arányát. A hibát beismerték, és a mulasztásért elnézést kértek.

