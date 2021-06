Bénító drágulás: a faárak az égig nőnek

Az amerikai tőzsdén rekordot dönt a fűrészáruk határidős árfolyama, a durva drágulás mellett hiány is van. Ezért az Egyesült Államok korábban szokatlan intenzitással szállt be faanyag felvásárlóként az európai piacra. A fűrésztelepek pedig vagyonokat halmoznak fel – írja összeállításban a novekedes.hu.

Évtizedek óta nem látott mértékben nőttek az építőipari faanyagok árai – figyelmeztetik vevőiket a fakereskedők, sokan hozzáteszik, nem látni a folyamat végét.

A drágulás mértéke termékcsoportonként változó.

Az OSB ára megduplázódott,

a nyír rétegelt lemez, az MDF és a natúr faforgácslap estében 20 és 40 százalék közötti áremelkedés történt az idén.

A laminált faforgácslap (bútorlap) ára 10-15 százalékkal nőtt

– írja a FATÁJ online szaklap.

A novekedes.hu a Káplár Fatelep beszámolója alapján arról ír, hogy a rönk ára hétről hétre emelkedik, az óriási kereslet miatt már egyre inkább rönk hiányról is panaszkodnak.

A Wall Streeten is szárnyalnak a fűrészáruk. 2020 tavaszán új tűnt, a világjárvány visszaveti az árakat, de aztán egymás után döntöttek csúcsokat az árak.

A lap által megszólaltatott szakértő szerint felhajtó hatású, hogy a járvány miatt sokan költöztek, ha ideiglenesen is, vidékre, az ott épülő házaknak nagyobb a faigényük, a járvány lefutásával jöttek a halogatott felújítások, és fontos hazai katalizátor az év elején indított ingatlanfelújítási támogatás. Az amerikai lakásépítők nemzeti szövetségének becslése szerint

a faanyag drágulása mintegy 36 ezer dollárral, vagyis közel 11 millió forinttal dobja meg egy átlagos új építésű családi ház árát.

Egy jól felszerelt fűrésztelep felépítése időigényes és drága, nem csoda, ha Amerikában sokan maguk akarják elkészíteni a szükséges faanyagot. Hogy mekkora a hiány, azt jól mutatja, hogy számos fűrésztelep már akkor eladja a faárut, amikor az élő fát még ki sem vágták.

De Európában sem jobb a helyzet, a német Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint például 2020-ban több mint 80 millió köbméternyi fát vágtak ki, szemben 2019-cel, amikor csak 69 millió köbmétert. A szűk keresztmetszet itt is a feldolgozási kapacitások szűkössége, azaz hogy nincs elég fűrésztelep. Erre tett rá egy lapáttal, hogy az Egyesült Államok korábban szokatlannak számító intenzitással szállt be faanyag felvásárlóként az európai piacra. Most kivételesen a magas szállítási költségek ellenére is megéri átfuvarozni az Atlanti-óceánon a fát.

A hazai piac erősen importra szorul.

Az építési célú fenyő fűrészáru tavaly 170-180 euró/köbméter áron volt elérhető, ugyanez jelenleg 300 euró/köbméter,

és vélhetően még nincs vége az áremelkedésnek.

