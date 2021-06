A fekete- után most a még halálosabb fehérgomba sújtja a koronavírus-túlélőket Indiában

Hozzávetőlegesen tíz éve ismeri a világ a candida auris gombát: ez a véráramfertőzés a leggyakrabban kimutatott kórokozó az intenzív osztályokon világszerte, a halálozási aránya körülbelül 70 százalékos.

"A koronavírus-járvány második hulláma során egyre több betegnél tapasztaljuk a fertőzést. Sok beteg van az intenzív osztályokon, sokan közülük magas dózisban kapnak szteroidot. Ez lehet az ok" – mondta Om Srivastava a fertőző betegségekre specializálódott mumbai orvos a BBC-nek.

Már a második gombás fertőzés ez

A candida auris előtt a mukormiózis ütötte fel fejét a koronavírus túlélőinek körében: az orrot, szemet és időnként az agyat is érintő gombás fertőzés 12 ezer ember esetében lépett fel és 200 páciens halálát okozta. A candida auris fertőzés az intenzív terápiás osztályokon eltöltött 7-10. nap után jelentkezik. A világban megtalálható mintegy ötmillió gombafaj közül a candida mellett az aspergillus családba tartozók okozzák a legtöbb halálozást.

A candida sokféle felületen meg tud telepedni: zuhanyfüggönyön, kapaszkodókon, sztetoszkópokon vagy számítógépek képernyőin is képes tenyészni.

A candida auris alapvetően a véráramban fertőz, de a tüdőben, a központi idegrendszerben, a belső szervekben és a bőrön is képes betegséget előidézni. Normál esetben szervezetünk le tudja küzdeni a gomba okozta megbetegedést, de a koronavírusos betegeknél, akiknél a vírus a bőrön, a vérerek falain és a légutainkat borító egyéb szövetekben is károsodást okoz, a gomba be tud kerülni a légzőrendszeri traktusba.

A fertőzés a súlyos állapotú koronavírusos betegek 20-30 százalékát érinti

Hasonlók a tünetek

A gombafertőzés tünetei hasonlóak a koronavíruséhoz: köhögés, láz és nehézlégzés. A felületi felületes candidafertőzések tünetei közé tartozik a fehér színű szájpenész – ezért nevezik a betegséget fehérgombának – az orrban, a szájban, a tüdőben, a gyomorban vagy a körömágyban.

Ha a kórokozó bejut a véráramba, a betegek esetében alhasi fájdalom, vérnyomásesés és húgyúti fertőzések is előfordulhatnak.

A koronavírus megfertőződő emberek 5 százalékénál alakul ki kritikus állapot, nekik intenzív ellátásra van szükség, gyakran hosszan. Szakértők szerint a géppel lélegeztettetek esetében mindig nagyobb a bakteriális és gombás fertőzések előfordulásának esélye. Az csak növeli ezt, hogy a mostani kritikus időszakban az intenzíveken is nagy a zsúfoltság. A személyzetnek nem mindig jut ideje vagy van lehetősége megfelelő védőruhát viselni, a kézmosás és a sterilizálás sem a békeidőben megszokott ütemben történik. Mindez több fertőzés kialakulásához vezethet.

Vesztes csatát vívnak

További ok a szteroidok használata, ami csökkenti a szervezet védekezőképességét, főképp akkor, ha túl sokat kap belőlük a beteg. A candida aurist nem egyszerű diagnosztizálni, és a kezeléséhez drága gyógyszerekre van szükség.

"A helyzet aggasztó és frusztráló az ezeket a fertőzéseket kezelő orvosok számára.

Most már hármas a csapás - a beteg tüdeje már károsodott a koronavírus miatt, erre rakódnak a bakteriális fertőzések, és most már a gombás fertőzések is.

Eleve vesztes csatákat vívunk meg" – mondja SP Kalantri, a Mahárástra állambeli Wardha városában található ezerágyas Kasturba Kórház főorvosa.

MTI/EPA/Divjakant Szolanki