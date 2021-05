Percről percre - a koronavírus-járvány csütörtöki hírei

Egyhetes zárlatot vezetnek be az ausztráliai Victoria államban, a csaknem hétmillió ott élőt arra kérik a hatóságok, hogy maradjanak otthon annak érdekében, hogy meg tudják fékezni a koronavírus-járvány újabb helyi kirobbanását. James Merlino ügyvezető kormányfő szerdán újságírók előtt elmondta: a vírus különösen gyorsan fertőző variánsa ütötte fel a fejét az állam fővárosában, Melbourne-ben, és ha nem vezetnek be drasztikus intézkedéseket, akkor a helyzet ellenőrizhetetlenné válik. Ez a variáns egy nap alatt tud megfertőzni egy újabb személyt, szemben a vírus korábbi változataival, amelyek a vizsgálatok szerint 5-6 nap alatt voltak képesek tovább terjedni. A kontaktkutatások eddig több mint 10 ezer olyan lakost azonosítottak, akiknek karanténba kell vonulniuk, ez a szám várhatóan folyamatosan emelkedni fog. A kontaktszemélyek közül többen jártak zsúfolt helyeken - stadionokban, bevásárlóközpontokban - az utóbbi napokban. Brett Sutton, a helyi egészségügyi hatóság vezetője azt mondta, a koronavírus indiai variánsának terjedése miatt egész biztosan emelkedni fog a fertőzöttek száma a következő napokban. Az egy hétre elrendelt zárlat csütörtök este lép érvénybe, a helyiek csak a legszükségesebb dolgok - munkavégzés, bevásárlás, orvosi ellátás, oltás - miatt hagyhatják el otthonaikat. Ausztrália több állama szigorította a beutazásra vonatkozó szabályokat Victoria államból. Tavaly Victoria államban szenvedték el a világ egyik legszigorúbb és leghosszabb ideig tartó zárlatát a koronavírus miatt. A fertőzés szövődményeibe több mint 800 ember halt bele, ami az egész Ausztráliában történt halálesetek 90 százalékát teszi ki. Ausztrália a járvány kirobbanása óta az azonnali kontaktkutatások, a gyors határidővel elrendelt zárlatok és a szigorú távolságtartási szabályok stratégiáját követte, és ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy viszonylag alacsonyak maradtak a fertőzöttségi számok: valamivel több mint 30 ezer esetet és 910 elhalálozást regisztráltak. (MTI)

Megérkezett a kínai Sinopharm utolsó, félmilliós vakcinaszállítmánya Szerbiába, így január óta 4 200 000 kínai oltóanyagot szerzett be a nyugat-balkáni ország a koronavírus ellen. Szerbiában eddig 4 342 773 adag koronavírus elleni védőoltást adtak be, a vakcina első adagját a lakosság 40,83, mindkét adagját pedig 32,74 százaléka kapta meg. Az országban a kínai oltóanyag mellett az orosz Szputnyik V, a svéd-brit AstraZeneca, valamint a német-amerikai Pfizer/BioNTech vakcinája érhető el. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában csütörtökre 387-tel 711 116-ra, Koszovóban 44-gyel 106 839-re, Észak-Macedóniában 46-tal 155 059-re, Montenegróban 67-tel 99 425-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 145-tel 203 262-re növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában tízzel 6811-re, Észak-Macedóniában 14-gyel 5357-re, Montenegróban eggyel 1578-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 16-tal 9150-re emelkedett. Koszovóban nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így a halottak száma 2245 maradt. (MTI)

2021.05.27. 09:59

Amerikaiak a kínairól

Az Amerikai Orvosi Kamara szaklapja közölte a kínai Sinopharm-vakcina teljes dokumentációját, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) után az Amerikai Orvosi Kamara is igazolja, a Sinopharm-vakcina hatásos és biztonságos - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára csütörtök reggel a Facebook-oldalán. Menczer Tamás hozzátette: "Emlékezhetünk, az oltásellenes magyar baloldal hónapokon keresztül támadta - és egyébként támadja ma is - a kínai vakcinát. Hónapokon keresztül hazudoztak, azt is mondták például, hogy a kínai vakcinának nincs meg a teljes dokumentációja". Menczer Tamás szerint megint lelepleződött az oltásellenes baloldal, "megint kiderült, hogy hazudnak". "Aki oltásellenes, az az is marad, az oltás azonban életet ment" - jelentette ki. (MTI)