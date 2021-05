Biztonságos játékokat ígérnek a szervezők az egy év halasztással megrendezendő olimpiára, miközben kevesebb, mint két hónappal a megnyitó előtt nem sikerült még letörniük az országban a negyedik hullámot: ennek ellenére a NOB, az olimpia szervezői és Japán vezetése is amellett teszi le voksát, hogy a játékokat meg fogják tartani. Mindeközben Japán lakosságának mindössze öt százaléka kapott már legalább egy oltást, nyolc héten belül azonban így is 200 országból érkeznek külföldiek Japánba, írja a Reuters.

"A világ különböző tájain jelenleg létező vírustörzsek mind jelen lesznek Tokióban.

A variánsok koncentrált jelenlétéből fakadóan nem zárható ki, hogy egy új vírustörzs születik a játékok alatt.

Ha ez valósággá válik, akkor az olimpiai vírustörzs, melyet méltán nevezhetünk majd így, óriási tragédiát is jelenthet. Száz év múlva is kritika fogja illetni a létrejöttéhez vezető döntéseket" - vélekedik Naoto Uejama, az orvosszakszervezet vezetője.

Kendzsi Sibuja, a londoni King's College Népegészségügyi Intézetének igazgatója, aki a közelmúltban segítette az oltási kampányt Japánban, kevésbé érzi veszélyesnek a helyzetet.

"Variánsok akkor alakulnak ki, ha a vírus hosszasan tenyészik immunhiányos vagy részben immunizált emberekben. A jelenlegi általános japán helyzet veszélyesebb, mint az olimpiai lesz" - vélekedik.

Uejamához hasonlóan sokakat aggaszt a közelgő olimpia. Az Asahi Shimbun lap, amely a játékok hivatalos partnere,

vezércikkben sürgette, hogy töröljék a játékokat

- a NOB egyik alelnöke erre reagálva elmondta, a játékokat meg kell tartani és meg is fogják.

Jelenleg rendkívüli állapot van érvényben az országban, amelyet május 31-ig biztosan meghosszabbítanak, de valószínű az is, hogy júniusban is életben tartják annak intézkedéseit. John Coates, a NOB alelnöke szerint

extrém esetben akár rendkívüli állapot mellett is megrendezhető a sportesemény,

ami Uejamát nagyon feldühíti.

"Ami az ilyen kijelentéseket illeti: a japán emberek nagy haraggal viseltetnek irántuk, és ez még inkább igaz az egészségügyi és orvosi szakemberekre" - mondta.

Az Egyesült Államok nem javasolja polgárainak a Japánba való utazást: a szervezők szerint ennek az olimpiára nem lesz hatása. Az ausztrál olimpiai csapatnak is van aggódni valója: a vírus terjedése miatt nemrég Melbourne-ben hétnapos kijárási tilalmat kellett bevezetni. A Tokióval határos Csiba prefektúra lemondta az olimpiai fáklyaváltó-futást. A játékokról

A paralimpiai játékokat augusztus 24. és szeptember 5. közt rendeznék meg.

42 helyszínen összesen 339 eseményt tartanak, míg a paralimpián 21 helyszínen 539 esemény lesz.

A játékokra érkező sportolóknak nem kell karanténba vonulniuk és nem kell oltottnak lenniük sem, de tesztelik őket induláskor és Japánba érkezésükkor is.

A NOB arra számít, 80 százalékban oltottak érkeznek majd.

Az eredetileg tavalyra tervezett játékokat július 23. és augusztus 8. között tartják Tokióban.

Nyitókép: MTI/AP/Szaszahara Kodzsi