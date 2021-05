Hamarosan újraindul a nemzetközi vonatközlekedés

A visszatérő nemzetközi utazásokra jegyértékesítési, jármű- és szolgáltatási fejlesztésekkel készül a vasúttársaság. Kiemelten kezeli a külföldre közlekedő személykocsik felújítását, megjelenésének és komfortjának javítását – olvasható a cég közleményében. 2020-ban 22 darab jó állapotú, használt, de korszerű fekvőhelyes- és hálókocsit vásárolt a vasúttársaság, amelyekből a tervek szerint egyes kocsik már a nyár folyamán forgalomba állhatnak az arculatnak megfelelő felújítást követően.

A MÁV egyebek mellett közölte:

A hegyeshalmi vasúti határátkelőn keresztül június 1-jétől Budapestről Bécsbe óránként lehet eljutni. Svájcba újraindul a közvetlen railjet xpress vonatpár és az éjszakai vonat is. Bajorországba, Münchenbe visszaáll a két óránkénti közlekedés nappal, és ismét közlekedik az éjszakai vonat is.

Románia és Magyarország között több lépcsőben indul újra a forgalom – teszik hozzá. A lőkösházai határátmenetben jelenleg is valamennyi nemzetközi vonat közlekedik.

A szobi határátkelőhelyen keresztül több lépésben áll vissza a közlekedés. Május 24-től már újra elérhető Wroclaw-Berlin, május 26-tól pedig Krakkó, valamint Varsó is éjszakai vonattal. Június 1-jétől a Szlovákiába és Csehországba közlekedő Metropolitan EuroCity vonatok állnak forgalomba újra a szokott, két óránkénti közlekedési rendbe, de csak június 13-tól lesz teljes a visszaállás.

Lengyelországba június 1-jén indul először a Báthory EuroCity vonat, Kassára továbbra is napi 2 közvetlen InterCity vonat közlekedik Budapestről, Kelebián át Szerbiába is újra biztosított lesz az eljutás, június 1-jétől - sorolták.

Gyékényes határállomáson át Zágrábba június 25-től indul vonat Budapestről naponta egy alkalommal.

A vasúttársaság arra is felhívja a figyelmet, hogy a START Európa menetjegyek a közvetlen nemzetközi vonatokra már a MÁV mobiltelefonos alkalmazásában és az internetes felületen is megvásárolhatók. A jelenlegi 6 célország (Ausztria, Szlovákia, Csehország, Németország, Románia, Lengyelország) mellett június 1-től Svájcba, míg június közepétől Horvátországba és Szlovéniába is lehet majd jegyet váltani az alkalmazással.

