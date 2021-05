Fontos hír azoknak, akik fertőzöttek voltak és oltást is kaptak

Akár ötvenszeresére is növekedhet azok immunvédelme a koronavírussal szemben, akik átestek a fertőzésen és oltást is kaptak azokéhoz képest, akik bár megfertőződtek, nem kérték a vakcinát - derül ki amerikai kutatók frissen publikált kutatási eredményeiből.

A HVG The New York Timesra hivatkozó cikke szerint - amely friss számában több amerikai tanulmány eredményeit is felvonultatja - az átesett oltottak védettsége

legalább egy évig, de még az is lehet, hogy egy életen át fennmarad.

Az elsőként a Nature-ben megjelenő tanulmányok szerzői szerint azok immunrendszerének, akik túljutottak a fertőzésen és felvették a védőoltást, valószínűleg nem kell majd újabb emlékeztetőt, például egy újabb védőoltást adni. Azoknak viszont, akik még egyik formában sem találkoztak a fertőzéssel, szükségük lehet erre, épp úgy, mint azoknak, akik csak enyhe tüneteket produkáltak a megbetegedés során.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mészáros János