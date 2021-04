Percről percre - a koronavírus-járvány csütörtöki hírei

A világon 143 511 162 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 055 894, a gyógyultaké 82 230 811 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint csütörtök reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 142 642 783 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 3 041 753 volt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 31 862 080 fertőzött volt eddig a napig, és 569 401-en haltak meg. Indiában 15 616 130 fertőzöttet és 182 553 halálos áldozatot jegyeztek fel. Brazíliában 14 122 795 fertőzöttről, 381 475 halálos áldozatról tudni. Franciaországban 5 436 229 fertőzöttet és 102 046 halálos áldozatot regisztráltak. Oroszországban 4 673 699-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 104 937-re emelkedett. Törökországban 4 446 591 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 36 613. Az Egyesült Királyságban 4 411 068 a fertőzöttek száma, és 127 577-en haltak meg a betegségben. Olaszországban 3 904 899 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 117 997. Spanyolországban 3 446 072 fertőzöttet és 77 364 halálos áldozatot regisztráltak. Németországban 3 205 939 a fertőzöttek száma, 80 793 a halottaké. Argentínában 2 769 552 a fertőzöttek és 60 083 a halottak száma. Lengyelországban2 718 493 fertőzöttet és 63 473 halálesetet tartanak nyilván. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el. (MTI)

Egészségügyi vészhelyzetet bevezetéséről döntött a japán kormány csütörtökön négy prefektúrában - Tokióban, Oszakában, Kiotóbban és Hijogóban - a koronavírus-járvány súlyosbodása miatt - közölte az NHK japán közszolgálati televízió. A híradás szerint a kormánydöntést pénteken jelentik be. A szigorító rendelkezések a 126 milliós Japán lakosságának csaknem a negyedét érintik. A japán hatóságokat aggasztja az, hogy az április 29-től május 9-ig tartó, úgynevezett arany heti ünnepek miatt megnőhet a járvány terjedésének kockázata a legnépesebb japán prefektúrákban A japán kormány január 7-én vezetett be több prefektúrában egészségügyi vészhelyzetet, amely a legtovább - március 22-ig - Tokióban és a vele szomszédos Kanagava, Szaitama és Csiba prefektúrában volt érvényben. A vészhelyzet feloldása után azonban azonnal újra nőni kezdett ott a fertőzöttek száma. Ellentétben több nyugati országgal, Japán egyelőre elkerülte a járvány hirtelen berobbanását,. A legfrisseb összesítés szerint a szigetországban a fertőzöttek száma meghaladja az 548 ezret, és több mint 9,7 ezer ember halt bele a koronavírus okozta Covid-19 szövődményeibe. A szigetország egészségügyi, munkaügyi és népjóléti minisztériuma eddig csak a Pfizer/Biontech-vakcinát engedélyezte, a Moderna gyógyszergyártó oltóanyaga pedig várhatóan a jövő hónapban kapja meg az engedélyt. (MTI)

2021.04.22. 09:30

Horvátország: ez a csúcs

Most tetőzik a koronavírus-járvány harmadik hulláma Horvátországban - jelentette ki Krunoslav Capak, az ország közegészségügyi intézetének a vezetője a horvát sajtó csütörtöki tájékoztatása szerint. A szakember arra számít, hogy a következő hetekben csökken az új fertőzöttek száma, feltéve, ha az emberek betartják a szükséges előírásokat. Elmondta azt is, hogy május és június során nagyobb mennyiségű vakcina érkezik az országba, így az oltakozás is gyorsabban tud majd haladni. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában csütörtökre 2864-gyel 670 801-re, Koszovóban 506-tal 102 416-ra, Észak-Macedóniában 627-tel 148 625-re, Montenegróban 154-gyel 96 048-ra, Bosznia-Hercegovinában 1239-cel 193 114-re, Horvátországban 3117-tel 313 423-ra, Szlovéniában pedig 1034-gyel 235 101-re növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 37-tel 6095-re, Koszovóban öttel 2113-ra, Észak-Macedóniában 47-tel 4558-ra, Montenegróban hárommal 1444-re, Bosznia-Hercegovinában 57-tel 8058-ra, Horvátországban 49-cel 6692-re, Szlovéniában pedig néggyel 4180-ra nőtt. (MTI)