Gulyás Gergely: szombaton nyithatnak a teraszok

2021.04.22. 11:46 Sokan korán kapnak védettségi igazolványt. Nem ad ez hamis biztonságérzetet? Gulyás Gergely: 6-10 nappal az első oltás után kap egy ember igazolványt.

2021.04.22. 11:45 A fogvatartottak is kapnak oltást? Gulyás Gergely: igen. Az igényfelmérés zajlik.

2021.04.22. 11:43 Elkezdik-e az oltást a Janssen-oltással? Gulyás Gergely: a mi virológusaink semmivel sem rosszabbak, mint más országokéi. A kormány a Janssennél is elrendelt egy vizsgálatot. Az NNK ezt ma is végzi. Az Európai Gyógyszerügynökség ezt a vizsgálatot az AstraZenecánál is lefolytatta.

2021.04.22. 11:42 Egy védettségi igazolvánnyal rendelkező 18 év alatti milyen rendezvényeket látogathat? Gulyás Gergely: erről Orbán Viktor tesz bejelentést.

2021.04.22. 11:41 Milyen feltételekkel lehet részt venni a budapesti foci-Eb-meccseken? Gulyás Gergely: június közepén lesz az Eb, mi május második felére mindenkit be tudunk oltani. Egy védettséggel rendelkező Magyarország rendez Eb-t. Élő adás

2021.04.22. 11:41 Milyen változtatás jöhet 2022-ben az szja-ban? Emelkedik-e a minimálbér? Lesz-e adómentes, ahogy a baloldal szeretné? Gulyás Gergely: mindenkinek jó, ha emelkedik a minimálbér. Jelentősnek kell lennie, nem adómentesnek.

2021.04.22. 11:39 Infostart: - Ha vendéglátóhelyek teraszain nem kötelező a maszkviselés, minden más közterületen indokolt-e a kötelezettség fenntartása? Gulyás Gergely: a teraszokon csak akkor kell maszk, amikor fogyasztás van.

2021.04.22. 11:38 Infostart: - Vizsgálják-e azt, hogy a kórházba kerülők közül hányan estek már át oltáson? Gulyás Gergely: akit beoltottak, azoknak 1 százalék kapja el a betegséget, súlyos tünetek még kevesebbeknél jelentkeznek.

2021.04.22. 11:38 Infostart: - Lehet-e számolni a tanév utáni iskolai vagy szabadidős táborok szervezésével és foglalásával? Gulyás Gergely: Lehet számolni vele, de ezt a járványügyi szempontok határozzák meg. Május második felében lehet erről döntés.

2021.04.22. 11:37 Infostart: - György István, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs szerdai tájékoztatóján elmondta, a hétvégére 600 ezer Sinopharm-vakcinát várnak, ezekkel pedig hétfőtől oltanak. Ezek szerint már nem szükséges az NNK külön vizsgálata minden egyes vakcinaszállítmány esetében? Gulyás Gergely: de.

2021.04.22. 11:36 Nemrég elismerte az EU, hogy rosszul kezelte a járványt. Orbán Viktor eltalálta a szarva közt a tőgyét? Ilyenkor kell a baloldalnak az Európai Egyesült Államok mellett kampányolnia? Gulyás Gergely: amit a baloldal oltásügyben képviselt korábban, abból ma már semmi nem tartható. Ma már mindenki vesz keleti vakcinát. Az élet azokat igazolta, akik azt mondták, hogy minden hatékony és ellenőrzött vakcinát engedélyezni kell és beadni.

2021.04.22. 11:33 Mit gondol a kormány arról, hogy a CNN döntötte el az amerikai elnökválasztást? Gulyás Gergely: a CNN egy propagandaadó. Az amerikai belügyeket akkor szoktuk kommentálni, ha annak magyar belpolitikai vonatkozása van.

2021.04.22. 11:30 Lehet-e munkaszüneti nap június 19.? Gulyás Gergely: Magyarország korlátlan szuverenitása valóban ezen a napon állt helyre, az utolsó orosz katona távozásával.

2021.04.22. 11:28 Mit gondol a kormány az orosz-ukrán viszályról? Gulyás Gergely: mi a Krím orosz annektálása után elítéltük a megszállást. Ami Ukrajna területi integritását biztosítja, az pont egy 1993-as budapesti egyezmény. Ami beárnyékolja az állami kapcsolatokat, az a kárpátaljai magyar kisebbség ügye. Ezért blokkolja Magyarország Ukrajna NATO-társulási megállapodásának ügyét. Ettől persze független kérdés Ukrajna területi integritásának kérdése.

2021.04.22. 11:25 Mi a véleménye a kormánynak a Dunaferr-ügyről? Gulyás Gergely: könnyebb lett volna a helyzet, ha a baloldal nem adja el a vállalatot 2010 előtt.

2021.04.22. 11:25 Vállal-e szolidaritást a csehekkel a magyar kormány? Gulyás Gergely: igen, több platformon is.

2021.04.22. 11:24 Mi a helyzet az alapítványokba került közpénzekkel, vagyonnal? Gulyás Gergely: az ilyen közvagyonra az államnak elővásárlási joga marad.

2021.04.22. 11:22 Más országokban vannak hibásan működő lélegeztetőgépek. Van-e ilyenből Magyarországon? Gulyás Gergely: Magyarországon csak olyan lélegeztetőgép üzemel, ami jól működik.

2021.04.22. 11:19 Számolnak-e azzal, hogy a halasztott egészségügyi vizsgálatok rákosoknál egészségügyi romlás kockázatával jár? Gulyás Gergely: Pécsről érkeztek ilyen hírek, de tájékozódtam, nincs ilyen csúszás Pécsett. Konkrét panaszok esetén haladéktalanul kivizsgálás következik.

2021.04.22. 11:17 Miért nem tesztelünk többet osztrák mintára? Gulyás Gergely: mi oltunk, nem tesztelünk. Ausztria azért tesztel, mert nem tud eleget oltani. Az oltás a megoldás.

2021.04.22. 11:15 Mi a véleménye a Szuperliga-botrányról? Gulyás Gergely: örülök, hogy meghiúsul ez a kezdeményezés. Jobb a foci most, mint valaha.

2021.04.22. 11:14 4 milliós beoltottság után mi történhet, milyen nyitás jöhet? Gulyás Gergely: eddig is igyekeztünk a nyitási menetrendet tartani, de a 4 milliós enyhítésről a miniszterelnök fog tájékoztatást adni a következő napokban.

2021.04.22. 11:13 Miként értékelik a baloldali előválasztást? Gulyás Gergely: az ellenzék saját döntése, hogy a 2020-es választásokon miként indul. Úgy döntöttek, hogy a 2010 előtti erőkkel kötnek szövetséget, együtt a szélsőbal- és a szélsőjobboldallal. A választék világos. Vissza lehet hozni a 2002 és 2010 közti figurákat.

2021.04.22. 11:12 Látta-e Fekete-Győr András Partizán-interjúját? Gulyás Gergely: nem láttam, beszámolókat olvastam róla, jól szórakoztam.

2021.04.22. 11:07 Mit lehet kezdeni az el nem oltott vakcinákkal? Hogy növelhető az oltakozási kedv? Gulyás Gergely: csak kívánhatjuk magunknak, hogy legyen vakcinafelesleg. A vakcina 6 hónapra nyújt védettséget, optimista becslések szerint 2 évre. Ha belegondolunk abba, hogy december végén kezdtük az oltást, egyes egészségügyi dolgozók védettsége akár le is járhat a nyárra. Nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem áll rendelkezésre elegendő vakcina. Ettől függ, hogy beszélhetünk-e majd vakcinafeleslegről.

2021.04.22. 11:06 Idén is "több Balaton, kevesebb Adria"? Gulyás Gergely: reméljük, más országok is ilyen jól állnak majd oltottságban a nyárra, mint Magyarország. A tanácsunk most nem az utazás céljával kapcsolatos, hanem az: mindenki oltassa be magát!

2021.04.22. 11:05 Védettségi igazolvány - milyen utazási jog járhat hozzá a határok mentén élőknek? Gulyás Gergely: az elsők között lesz ez a jog, amit mi a magunk részéről megadunk. Napokon belül oltott lesz a felnőtt lakosság fele itthon, de a környező országokban nem állnak így, ezért óvatosnak kell lenni. Aki munkát végez, az most is átjárhat, a rokonlátogatás egyelőre nem lehetséges.

2021.04.22. 11:02 Diákváros-ügy, Fudan kínai egyetem, Fürjes Balázs szerepe - mi a helyzet? Gulyás Gergely: a felsőoktatás fejlesztése közös érdek. A magyar helyreállítási tervben, amit az EU-nak bemutatunk, a felsőoktatás hangsúlyosan szerepel. Az senkit sem zavar, hogy a Corvinuson 2017 vagy 2018 óta közös kurzusok vannak a Fudan egyetemmel. Az egy más kérdés, hogy vannak olyanok, akik Soros György egyetemén kívül semmilyen más egyetemet nem hajlandóak támogatni. Minden, a világ élvonalába tartozó egyetem diplomájának magyarországi kiadását a kormány örömmel fogja támogatni. A Diákváros kapui nem csak a Fudan diákjai számára lesznek nyitva. Az egységesítés végett kerül a projekt az ITM alá Fürjes Balázstól.

2021.04.22. 11:00 A további lazításokról... Gulyás Gergely: ...Orbán Viktor ad tájékoztatást a későbbiekben.

2021.04.22. 10:58 Veszélyhelyzet-hosszabbítás Gulyás Gergely: az ország cselekvőképességét biztosítja, véghatáridőt tartalmaz, ez az őszi ülésszak kezdetét követ 15. nap, de a kormány közben megszüntetheti a veszélyhelyzetet. Ennek megvan az elvi lehetősége.

2021.04.22. 10:57 Bértámogatás - májusban is Gulyás Gergely: a bértámogatás májusban is jár. Eddig 72 milliárd forintot ítéltünk meg és majdnem ennyit ki is fizettünk.

2021.04.22. 10:55 Költségvetés Gulyás Gergely: a koronavírus-járvány miatt a 2021-es költségvetés módosítása vált szükségessé. Nemsoká a 2022-es tervezetet is benyújtjuk. Az ideit a GDP 12 százalékáig módosítjuk.

2021.04.22. 10:54 Oktatás Gulyás Gergely: helyes, hogy kinyitottuk az óvodákat, iskolákat, 60, illetve 75 százalék ment óvodába, iskolába, azóta ez a szám növekszik.

2021.04.22. 10:53 Online foglalási rendszer Gulyás Gergely: 70 ezer ember kapott SMS-t, ők online foglalhatnak időpontot és oltást a 4 egyetemvárosban. Ezt követően ez általánossá válhat.

2021.04.22. 10:52 Jön a 4 milliós határ Gulyás Gergely: a jövő héten a 4 milliós határt is átléphetjük, azt követően a 4,5 milliós határt is. Aki most regisztrál, 1-2 héten belül be lehet oltva. 260 embert oltottunk be regisztráció nélkül, ők egészségügyi dolgozók, idősotthoni lakók, dolgozók. A társadalmi immunitáshoz 6 millió beoltott szükséges.

2021.04.22. 10:50 Korábbi döntések alapján: szombaton terasznyitás jöhet Gulyás Gergely: az újranyitást a beoltottak számához kötöttük. A hétvégén vagy pénteken érjük el a nyitáshoz szükséges három és fél millió oltást, a belügyminiszter leendő közlése szerint majd nagy biztonsággal szombaton kinyithatnak a teraszok.

2021.04.22. 10:41 Kezdünk! Folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma, a legalább egyszer beoltottak száma pedig napokon belül eléri a 3,5 milliót, amiből újabb nyitási fázis következik, újra kinyitnak például a vendéglátóhelyek teraszai. A kormány ezen ismeretek birtokában ült össze szerdán, döntéseiről pedig a Kormányinfón csütörtök délelőtt ad számot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Tartson velünk!

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu