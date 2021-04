Polgármesterek az ellenzéki előválasztás elhalasztását kérik

Néhány napja Székesfehérvár fideszes polgármestere arra kérte az ellenzéki pártokat, hogy függesszék fel az előválasztási kampányt.

"A feszültséget szeretném elkerülni, van így is elég feszültség most a világban" – mondta Cser-Palkovics András. A városvezető szerint Székesfehérvárnak most békére van szüksége, nem előválasztási kampányra. "Csak annyit kértem, hogy a járvány jelenlegi szakaszában, amikor még mindig magas a napi megbetegedések száma, sokan vannak kórházban, és sok az áldozat is, ne okozzunk további feszültséget. Amikor az újraindítást lehetővé teszik, akkor mehet a kampány is, addig ideiglenesen függesszék fel" – mondta a polgármester.

Kecskemét fideszes polgármestere szerdán hasonló felhívást tett közzé a közösségi oldalán. Szemereyné Pataki Klaudia azt írta: a következő egy évben a jelenleginél alkalmasabb időpontot is találhatna az ellenzék "a belső vitái lefolytatására és az előválasztás lebonyolítására".

Ugyancsak szerdán jelentette be a Jobbik, hogy Kecskeméten Lejer Zoltánt, a párt helyi önkormányzati képviselőjét indítja az előválasztáson. A városatya szerint a kecskeméti és székesfehérvári polgármester valójában azt szeretné megakadályozni, hogy az előválasztási kampánnyal az ellenzék tematizálja a közbeszédet. "Ha kinyitjuk a teraszokat, a stadionokat, és lebegtetik, hogy szabad lesz a nyár, akkor egy ellenzéki előválasztási kampánynak is bele kell férnie" – mondta a képviselő.

A Momentum szerint a Fidesz polgármesterei azt nehezményezik, hogy az ellenzék politizál. Németh Gyöngyvér, a párt sajtófőnöke azt közölte: a kormánypárti politikusok el akarják hallgattatni a kritikus hangokat.

