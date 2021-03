Percről percre - a koronavírus-járvány csütörtöki hírei

2021.03.04. 08:15

Franciák: gyümölcs!

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter szerint az Európai Uniónak a koronavírus-elleni oltási politikája "időnként súlyos hiányosságokat" mutat, de a 27 tagállam közötti szolidaritás meghozta gyümölcsét. "A helyzet jelenleg kétségtelenül nem teljesen kielégítő, nem tökéletes, időnként súlyos hiányosságokkal, de a megtett utat kell értékelni" - fogalmazott szerdán a francia diplomácia vezetője a nemzetgyűlésben az európai kérdésekről rendezett vitában. "A példa nélküli sürgős válsághelyzettel szemben letettük a közös európai egészségügy alapjait" - mondta Jean-Yves Le Drian, helyes döntésnek nevezve, hogy a tagállamok nem külön-külön, hanem uniós szinten szerezték be a koronavírus-elleni oltóanyagokat. "Szolidárisak tudtunk lenni egyszerre a vásárlásban és az európai oltóanyagok szétosztásában is, és igazán azt kívánom, hogy ez a dinamika kitartson, még ha azt is tapasztalom, hogy itt-ott vannak megtörési kísérletek" - fogalmazott a külügyminiszter, azokra az országokra utalva, amelyek az európai együttműködésen kívül rendeltek kínai és orosz vakcinákat. "Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a történet végén kell majd levonni a következtetéseket. Az összehasonlítások csak a végén jönnek" - hívta fel a figyelmet. Agnes Pannier-Runacher ipari miniszter a vitában azt mondta, hogy az oltóanyagok gyártásának lassúságát elsősorban a fiola- és munkaerőhiány okozza. "A problémát jelenleg az üveg-, a dugó-, az ampulla-, a kapszulahiány okozza". A beszerzési gondokon túl azonban hiány van "szakemberekben is, akik az termelési láncokat képesek működtetni" - - sorolta a miniszter. Az Európai Unió eddig három oltóanyag (Pfizer/BioNTech, Moderna és AstraZeneca) forgalmazását hagyta jóvá. A Johnson & Johnson vakcinája egy héten belül kerülhet az európai piacra. "De a Johnson & Johnson maga mondta nekünk, hogy jelenleg nem tud többet gyártani, mert nincs elég embere" - hangsúlyozta a miniszter. Pannier-Runacher üdvözölte, hogy a francia Sanofi, amelynek saját vakcinája késik, nyártól átengedi gyártósorait a Pfizer/BioNTech és a Johnson & Johnson oltóanyaginak csomagolására. Az Elabe közvélemény-kutatóintézet szerdán nyilvánosságra hozott felmérése szerint a franciák háromnegyede nemcsak az oltási kampányt tartja túl lassúnak, hanem azt is gondolja, hogy a kormány nem tudja betartani ígéretét, miszerint nyár végére minden felnőtt francia be lesz oltva. (MTI)