Értesülés: teljes zárlat jöhet húsvétig idehaza

„A helyzet valóban drámaian romlik” – a miniszterelnök szerint a következő hetekben drasztikusan emelkedik majd az új koronavírus-fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma. Erről legutóbbi rádióinterjújában beszélt Orbán Viktor, aki szerint a határoknál mindenképpen szigorítani kell. „Az Európán kívüli, akár üzleti célú utazásokat is, radikálisan korlátozni kell, mert be fogják hurcolni nekünk ide az újabb gyorsan fertőző mutánsokat” – fogalmazott a kormányfő.

Müller Cecilia országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján arra kért mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, mert a koronavírus mutációi nagyon gyorsan terjednek, és már a fiataloknál is súlyos betegséget okoznak.

„Fontos, hogy további szigorításokat csak akkor léptessük hatályba, hogyha az feltétlenül elkerülhetetlen” – tette hozzá az országos tisztifőorvos, jelezve, hogy a korlátozások esetleges szigorításáról is dönthet a kormány. Teljes zárlat Teljes zárlatot rendelhet el a kormány húsvétig a koronavírus-járvány miatt – értesült az Index . Ez azt jelenti, hogy a következő napokban bezárhatnak az iskolák, óvodák, üzletek. Várhatóan ezeket a részleteket ismerteti a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Értesüléseik szerint Magyarországon is életbe léphet a szomszédos Szlovákiához hasonló rendelkezés, miszerint az üzletekben kötelező lesz az FFP2-es kategóriájú maszk viselése, később pedig ezeket minden egyéb zárt területen is kötelező lesz hordani.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi osztályvezetője péntek este a Hír TV-ben azt mondta a legfontosabb a kontaktusok számának csökkentése. „Rendezvényeket már rég nem tartunk, de például az üzletek nyitva tartását esetleg egy 2 hetes periódusra korlátozni lehet azzal, hogy csak a létfontosságú élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, posták, bankok maradjanak nyitva.”

Galgóczi Ágnes szerint megfontolandó lenne az is, hogy az alsó tagozatos osztályok rövid időre digitális oktatásra álljanak át.

„Azt gondolom, hogy egy 2 hetes periódusra lenne szükség, amely idő alatt a védőoltásokkal viszont nagyon gyorsan tudnánk haladni” – magyarázta.

Közben a Pedagógusok Szakszervezete szerint az összes oktatási intézményben el kell rendelni a tantermek kívüli oktatást. Erről Totyik Tamás alelnök beszélt az InfoRádióban: „A miniszterelnök úr nyilatkozata alapján egyértelműen ezt a lépést kellene megtenni. Hogy az összes oktatási intézményt bezárjuk. Így a városon belüli mozgás, a szülők mozgása is lelassul, és ezzel a járvány terjedését meg lehet fékezni.”

Az emberi erőforrások minisztere szerint a jelenlegi korlátozások a lehetséges eszköztár 70 százalékát merítik ki. Az iskolabezárások mellett – Kásler Miklós szerint – felmerülhet még például a tanszünet előre hozása vagy meghosszabbítása.

Nyitókép: Pixabay