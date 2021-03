Miért kell nagyon odafigyelni a brazil vírusmutánsra?

Immár a világ 24 országában azonosították az új, agresszívebb brazil koronavírus-variánst, a P.1-t. Nagy-Britanniában tovább folyik a kutatás egy olyan, Brazíliából érkezett P.1 fertőzött után, aki eltűnt és most 379 dél-kelet angliai otthonra szűkítették a keresést. A P.1 a héten Dániában is feltűnt.

Az új mutáció az Amazonas brazil részén fekvő kétmilliós Manausból származik. A városban tavaly hatalmas pusztítást végzett az Covid-19. Tavasszal már tele voltak a temetők. A járvány április végén tetőzött, ezután úgy tűnt, hogy Manaus túltette magát a pandémián. Visszaesett a fertőzések száma, és egyes szakértők ezt annak tudták be, hogy kialakulhatott a nyájimmunitás.

2020 végén azonban ismét elkezdtek sokasodni az új esetek és meghaladták az április végi szintet.

A gőzerővel elkezdték szekvenálni a manausi betegek vírusgenomját, hogy megállapítsák: hogyan változott a SARS-CoV-2 genetikai kódja – különösen a vírus fő fegyverének számító tüskefehérjében. Más mutációk segítenek a vírusnak abban, hogy sikeresebben kerülje el az emberi antitesteket.

Három, most megjelent, de a szaklapokban való publikációt megelőző ellenőrzésen még át nem ment tanulmány megerősítette, hogy

a P.1 képes lehet arra, hogy azokat is megfertőzze, akik már átestek a betegségen.

A mutáció nyomán ez a koronavírus-változat a tudósok becslése szerint 1,4–2,2-szer jobban terjed, mint a korábbi variánsok.

Egy másik becslésük pedig az, hogy az immunitást szerző emberek 25–61 százalékát tudja újrafertőzni. Ezt úgy derítették ki, hogy laborban tesztelték az új vírusvariánst olyan brazilok mintáin, akiknél a tavaly már megjelentek az antitestek.

Mivel ezek még korai kutatások, Nuno Faria, az egyik kutatás vezetője, a londoni Imperial College tudósa emlékeztetett: a laborban, sejtekkel végzett kísérlet nem feltétlenül jelenti azt, hogy a való életben is hasonló arányban fertőzi újra az elméletileg immunis embereket az új variáns. Az adatok a manausi lakosságra vonatkoznak és még nem tudni, hogy más helyeken, más vírustörzsek által korábban megfertőzött emberek hogyan reagálhatnak a manausi vírusra – tette hozzá

A kutatók 8 olyan ember antitestmintáit is tesztelték az manausi vírus ellen, akiket a kínai CoronaVac szérummal oltottak be. Az ő antitestjeik kevésbé védtek a P.1 ellen. A nyolcfős minta azonban tudományos szempontból nagyon kicsi és ezt az eredményt további kutatásoknak is meg kell erősíteni.

Annak ellenére, hogy az agresszívebb vírusfajta a vakcinaszkeptikusoknak szolgáltathat muníciót, Faria szerint folytatni kell az oltásokat, mert ezzel is lassítják a vírus terjedését és a vakcinák így is védelmet nyújthatnak a súlyos Covid-19 ellen. Jó hír, hogy egy dél-afrikai tanulmány szerint az ottani új variáns, az 501Y.V2 ellen termelődött antitestek más mutációk ellen is védhetnek.

Nyitókép: MTI/AP/Edmar Barros