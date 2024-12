Már a fronttól 1000 kilométerre lévő Kazanyt drónozza Ukrajna

A helyi képviselők közlése szerint a több mint 1,3 milliós városban egy drón egy magas lakóházba csapódott és megrongált egy felhőkarcolót, de nem voltak áldozatok.

Erről felvételek is készültek.

1/ ? Huge Clarification (Never Repeat Russian Disinformation!): The high-rise building struck by Ukrainian Fury UAV's today, 'Azure Skies', is office space and there was no one there today (Saturday). #OSINT #Ukraine #Russia pic.twitter.com/ppXBeWrLpN