Újabb szigorítások: ezt jelentheti be még Orbán Viktor

Csütörtök délelőtt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón ismertette a legfrisebb járványügyi korlátozásokat, de jelezte, a kabinet ülése még nem ért véget, nem mindenről döntött, és amiről nem, arról pénteken tesz bejelentést Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban.

Ismertté vált egyebek között, hogy

az óvodákat és az iskolákat bezárják április 7-ig

az üzleteket március 8-tól március 22-ig, kivétel az élelmiszerbolt, a drogéria, a patika és a benzinkút

március 8-tól 22-ig minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magán-egészségügyi szolgáltatások

a konditermek is bezárnak, az igazolt sportolók eseményei zárt kapuk mögött lehetnek

a parkok, arborétumok nyitva lehetnek, a szabad téri sporttevékenység másfél méteres védőtávolsággal lehetséges

a maszkhasználat mindenhol kötelező

szigorítodik a határátlépés

Maradt azonban néhány kérdés, amelyről dönthet a kormány, és beszámolhat majd róla a miniszterelnök.

Ilyen lehet például a kijárási korlátozás kiterjesztése: jelenleg este nyolc és hajnali öt óra között van kijárási tilalom, de több környező országban is érvényben vannak további korlátozások, például a megyék vagy járások közötti közlekedés tilalma. Az is elképzelhető, hogy a kijárást napközben is korlátozzák.

Emellett felvetődött, hogy szigoríthatják a maszkviselést: a szlovák példa alapján itthon is kötelezővé tehetik az FFP2-es maszkok viselését zárt térben.

Egyelőre nem ismert a digitális oktatásra való átállás rendje, ennek a részleteit is ismertetni kell, és azt sem tudni, hogy milyen ügyeleti rendszert vezetnek be azoknak, akik nem tudják megoldani általános iskolás vagy óvodás gyermekük felügyeletét. Aztán kérdés, hogy a bölcsődések járhatnak-e továbbra is közösségbe, illetve hogy lesz-e ügyelet azoknak, akik nem tudják megoldani a gyerekfelügyeletet.

A szolgáltatások korlátozásának a részletei is érdekesek lehetnek, például leáll-e az éttermi házhozszállítás, marad-e az elvitel az éttermekből, és az is kérdés, hogy mi lesz az állami egészségügyben, mely ellátások korlátozására lesz szükség. Az állami szolgáltatások helyzete is kérdéses, működnek-e a bíróságok, az okmányirodák, kormányhivatalok, más ügyfélszolgálatok.

Az üzletek bezárása kapcsán kérdéses, hogy például a piacok nyitva lesznek-e, mi lesz a postákkal, kinyitnak-e a bankfiókok. Mi lesz a dohányboltokkal, a kaszinókkal, működhetnek-e az autószervizek, nyitva lesz a virágbol nőnapon – ezek is mind válaszra várnak.

Nem került szóba most, hogy visszatér-e valamilyen formában a tavalyi idősidősáv.

Az is válaszra vár, hogy mi lesz az istentiszteletek, az esküvők és a temetések sorsa a következő két hétben.

