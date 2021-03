Koronavírus: kevesen gondolták volna, hogy ez a népbetegség nem kockázati tényező

Az asztma önmagában nem növeli a kórházi kezelés szükségének vagy a súlyosabb tünetek jelentkezésének kockázatát a Covid-19-ben szenvedő pácienseknél – ismertették legfrissebb eredményeiket a kutatók az Amerikai Allergia, Asztma és Immunológia Akadémia online megrendezett éves konferenciáján.

A Stanford Egyetem kutatóinak tanulmánya 5596 olyan ember bevonásával készült, akiknek pozitív volt a koronavírustesztje 2020 márciusa és szeptembere között. A fertőzöttek 11 százaléka, köztük 100 asztmás páciens szorult kórházi kezelésre. Fellélegezhetnek az asztmások Korábban az Infostart is megírta, hogy 57 kutatás adatainak összevetésével az ausztrál George Institute for Global Health kutatói arra jutottak, nem kell az asztmásoknak különösen tartaniuk attól, hogy megfertőződnek koronavírussal. Az adatelemzés során összesen 587 280 fős mintával dolgoztak, melyen belül 350 ezerre tehető azok száma, akik elkapták az új koronavírust, írja a MedicalXpress. Ázsiai, európai, észak- és dél-amerikai adatok alapján jutottak erre a következtetésre. A kutatást vezető Anthony Sunjaya hozzátette: azt, hogy magának a betegségnek milyen hatása van az asztmásokra, akik elkapják, egyelőre vizsgálják. Ők is megemlíették az eredményekkel kapcsolatban, hogy az egyes inhalátorok rontják a vírusnak a tüdő sejtjeihez való kapcsolódási esélyét, továbbá az asztmások, tüdő-érintettségük miatt, sokkal jobban vigyáztak magukra, sokkal kevesebbet találkoztak másokkal.

A tanulmány egyik készítője, Lauren Eggert szerint miután számításba vették a páciensek olyan egyéb, a súlyosabb lefolyású Covid-19-cel összefüggő egészségi tényezőit, mint a magas vérnyomás, a szívbetegség, a diabétesz és az elhízás,

"az asztma kikerült a kórházi kezelés szükségét növelő kockázati tényezők közül".

A szakember szerint a kórházba kerülő páciensek esetében az asztma nem volt jelentős összefüggésben a betegség súlyosságával.

A kutatók azt is megállapították, hogy az allergiás asztmával küzdő páciensek csaknem feleakkora valószínűséggel szorultak kórházi kezelésre, mint az egyéb típusú asztmával küzdők.

Eggert szerint ennek az az egyik lehetséges magyarázata, hogy az allergiás asztma esetében az immunrendszer csökkenti a termelését a sejtek felszínén kifejeződő angiotenzin-konvertáló enzim 2-nek (ACE2), amely kulcsszerepet játszik a SARS-CoV-2 sejtekbe jutásában.

