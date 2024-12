Amerikából intették le a Budapestről távozó amerikai nagykövetet

A mandiner.hu vette észre az ezt tartalmazó X-bejegyzést. A lap korábban már beszámolt róla, hogy Bryan E. Leib lehet David Pressman utódja az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén.

A republikánus politikus most újabb üzenetet küldött Pressmannek, aki legutóbb éppen a Memento Parkban aggódott a magyar demokráciáért.

"A magyarok már felszabadultak a zsarnokság alól. David, kérlek, hagyd abba ezt az ostobaságot. Nagyon sok kárt okoztál az amerikai-magyar kapcsolatnak, de 2025. január 20-án mindezt helyrehozzuk" - írta Leib.

The Hungarians are already free from tyranny. David, please stop with this non-sense. You've done so much damage to the USA-Hungary relationship but we will fix all of this on January 20, 2025. ?????@realDonaldTrump @michaelgwaltz@PM_ViktorOrban @BalazsOrban_HU @zoltanspox https://t.co/rzAt9rLoqK