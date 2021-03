Így szigorít a kormány – mutatjuk a fontosabb tudnivalókat

Mint arról az Infostart is beszámolt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón hangsúlyozta, hogy a döntéseket azért hozták, mert csak a kontaktusszámok, a találkozások radikális csökkentése vezethet eredményre. „Ha most nem zárnánk, akkor a nyitás is későbbre tolódna” – emelte ki.

A tárcavezető által ismertetett legfontosabb változások:

Az oktatás területén az óvodákat és az általános iskolákat március 8-tól április 7-ig, tehát a tavaszi szünet végéig bezárják. A digitális oktatásra való átállás részleteit az Emmi dolgozza ki.

A középiskolákban, egyetemeken változatlanul nem lesz fizikailag tanítás, online zajlik a továbbiakban is.

Az üzleteket március 8-án hétfőtől két hétre, tehát március 22-ig bezárják. Ez alól kivétel az élelmiszerbolt, a drogéria, a patika és a benzinkút – a részletekről az operatív törzs pénteken dönt.

Március 8–22 között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi szolgáltatások.

A konditermek is bezárnak, az igazolt sportolók eseményei zárt kapuk mögött lehetnek szintén március 8 és 22-e között.

A parkok, arborétumok nyitva lehetnek, a szabad téri sporttevékenység másfél méteres védőtávolsággal lehetséges.

A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező.

Szigorítják a határátlépést a személyforgalomban, a tranzit- és teherforgalomban azonban nem.

A szállodák és a vendéglátóipar számára már adott bértámogatást, adókedvezményt minden olyan szektorra kiterjesztik, amelyek üzleteinek most be kell zárnia két hétre.

A munkavégzés engedélyezett, de ahol mód van rá, ott biztosítani kell az otthoni munkavégzést.

A Miniszterelnökséget vezető miniszeter azt is közölte: a nyitás március 22-én megkezdődhet, de csak ütemezetten. A még tisztázásra szoruló részletkérdéseket a csütörtöki kormányülésen is tárgyalták, valamint az operatív törzs pénteki ülésén is ez lesz jórészt a téma, a részletekről Orbán Viktor miniszterelnök fog beszámolni szokásos pénteki rádióinerjújában péntek reggel fél 8-kor.

Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján további korlátozó intézkedésekről a fentieknek megfelelően nem számoltak be.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán