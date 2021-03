Müller Cecília: helyzet van

December eleje, vagyis a második magyarországi járványhullám csúcsa óta nem volt annyi új fertőzött egy nap alatt itthon, mint a csütörtöki napon, egy évvel a koronavírus hivatalos hazai megjelenését követően, az adatokra reagálva a kormány azonnal lépett, és az oktatást, valamint az óvodai ellátást hetekre felfüggesztő döntést hozott - egyéb döntések itt.

Az operatív törzs is összeült, és a Kormányinfó után maga is előállt a legfrissebb tudnivalókkal.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese megerősítette Gulyás Gergely bejelentéseit, hozzátéve, amint a kormány a pontos döntéseket meghozza, az operatív törzs a részletekről is tájékoztat.

Továbbra is vannak közterületi maszktalanok - mondta -, és több tucat embert pénzbüntetéssel kellett sújtani, illetve fel kellett jelentei tilalmas magatartási formák miatt.

Vendéglátóüzletekben 9 személlyel szemben intézkedtek az elmúlt napon, de csak egy esetben zártak be üzletet - Tiszafüreden egy teraszon találtak ivókat.

327 rendőri intézkedés volt kijárásitilalom-szegés vagy csoportosulás miatt, 2-en voltak kóborló kutyások.

Karanténadatok: 14 538 ellenőrzés történt, az elrendelt karanténok száma 7452. Mobilon 3818 ember ellenőrizhető.

Müller Cecília országos tisztifőorvos emlékeztetett, egy éve jelentettek be két iráni koronavírusos fiatalt Magyarországon.

"Ezt a pandémiát nagyon nehéz kezelni, nagyon nehéz legyőzni, a mai napon bejelentett intézkedések sajnos szükségszerűek" - közölte.

Figyelmeztetett arra is, hogy az oltás után 2-3 héttel lesz valaki védett, majd kijelentette, most

"helyzet van".

A most bejelentett intézkedések - iskola- és óvodazár, szolgáltatási tilalom - a kontaktusok számát hivatottak csökkenteni.

"A mai reprodukciós ráta 1,3, folyamatosan nő" - mondta még. Ez azt jelenti, hogy mivel a szám magasabb 1-nél, exponenciálisan növekszik az új fertőzöttek száma. "Lazítás akkor várható, ha 1 alatt lesz a szám" - húzta alá.

Rámutatott, két védekezési módnak egyszerre kell zajlania, nagyon szigorúan:

kontaktusszám csökkentése vakcináció.

Beszámolt az új vakcinák érkezéséről is, illetve arról, hogy 127 ezer helyett csak 105 ezer AstraZeneca vakcina jött csupán. Ezeket az oltásokat a jövő héttől használják fel. Déltájt gördült be az ígért Szputnyik V vakcina is, ezt azonban még ellenőrizni kell. Beszámolt ugyanakkor az európai nyitottság állásáról is az orosz oltással kapcsolatban.

Szólt még a hétvégi oltási kampányról is (18 év fölötti, de nem idős krónikus betegeké), amelynek részleteit szerdán már ismertette. Csütörtökön minden érintett SMS-t kap. Feladója a Vakcinainfo. 101 kórházban 438 oltópont várja az embereket, 5 percenként egyet. Ha mindenki pontosan érkezik és előkészít minden papírt, nem lesz zsúfoltság - húzta alá.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt