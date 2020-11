Vakcina és vétó - a nap legfontosabb hírei

Elakadt az uniós költségvetés és a helyreállítási alap ügye az uniós nagykövetek ülésén, miután a magyar és lengyel elutasítás miatt nem sikerült egyhangú döntést hozni a határozattervezetről.A kérdés így visszakerülhet az Európai Tanács elé. Johannes Hahn költségvetési uniós biztos arra szólította fel a tagállamokat, tegyék meg a szükséges lépéseket a teljes csomag véglegesítéséhez, mert a második világháború óta legsúlyosabb válságot megélő állampolgárok mielőbbi segítéséről van szó. Előzőleg Orbán Viktor kormányfő az uniós intézmények vezetőinek írt levelében közölte: Magyarország meg fogja vétózni a következő hétéves uniós büdzsét és a helyreállítási alapot. Megerősítette vétózási szándékát Lengyelország is. Mindkét tagállam úgy véli: a júliusi uniós csúcstalálkozón elért kompromisszumot sértené, ha jogállamisági feltételekhez kötnék az uniós pénzek kifizetését.

A hazai gyógyszerellátás folyamatos, a patikák továbbra is nyitva vannak – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján beszélt arról, hogy felvásárlás kezdődött, és arra kérte az embereket, hogy ne halmozzanak föl gyógyszert otthon. A tisztifőorvos elmondta azt is, hogy egyre több beteget ápolnak kórházban, ami nagyon nagy terhelést jelent az egészségügyi ellátórendszernek. Megerősítette, hogy mától 93 kórházban kezdték meg munkájukat a katonák, akik logisztikai és más, egészségügyi képzettséget nem igénylő feladatokban segítik az intézményeket.

Digitálisan is taníthatnak azok a pedagógusok, akiknek krónikus betegségük van - erről miniszteri rendelet született – jelentette be a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, hogy erre akkor van mód, ha az adott iskolában rendelkezésre áll a szükséges technika, és biztosítani lehet a diákok felügyeletét. Az államtitkár megerősítette, hogy készülnek a pedagógusok hetenkénti tesztelésre is, ennek logisztikája szervezés alatt van. Azt hangsúlyozta, hogy az iskolák továbbra sem jelentenek gócpontot, a gyerekek között a fertőzöttek aránya mindössze 4 százalék.

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint a legjobb koronavírus elleni vakcina az lenne, amit Magyarországon is lehet gyártani. Szlávik János az Inforádió Aréna című műsorában fontosnak nevezte, hogy mielőbb elérhetővé váljon az oltóanyag, mert szavai szerint az emberéleteket menthet. Hozzátette: most nincs idő megvárni, hogy az egyes szereknek lesz-e hosszú távú, sok év múlva jelentkező mellékhatása. Elmondta, hogy ha egy oltóanyag hatékonysága 90 százalék fölötti, akkor elég a lakosság 50-60 százalékát beoltani ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás.

Legkésőbb jövő októberben megnevezik a közös miniszterelnök-jelöltjüket az ellenzéki pártok.A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös közleménye szerint az előválasztások lebonyolításába is bevonják a civil szervezeteket, valamint civil jelöltek indulását is lehetővé teszik. A hat párt megerősítette, hogy elutasítják a választási törvény és az alaptörvény tervezett módosítását. Utóbbit alaptörvény-módosításba bújtatott közpénzlopásnak nevezték.

Az Európai Bizottság egy újabb, potenciálisan hatékony oltóanyag lehetséges vásárlását biztosító szerződést hagyott jóvá a CureVac német gyógyszervállalattal. A szerződés 450 millió adag oltóanyagra vonatkozik. Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke hangsúlyozta: ha hatékonynak bizonyul a vakcina, minden uniós tagállam egyszerre és egyenlő feltételekkel juthat hozzá az oltóanyaghoz népessége arányában. Az unió végrehajtó testülete előzőleg már négy gyógyszeripari céggel kötött megállapodást, az amerikai Moderna biotechnológiai vállalattal is készül szerződni, miután a cég bejelentette: kísérleti fázisban lévő oltóanyaga több mint 94 százalékos hatékonyságú.

Egyelőre nem szigorítják tovább a koronavírus-járvány második hulláma miatt a hónap elején bevezetett korlátozásokat Németországban. Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után elmondta, hogy újabb szigorításokat is el tudott volna képzelni, de nem ez volt a többségi vélemény A tartományi vezetők legnagyobb része szerint a következő hétig várni kell az újabb intézkedésekkel. Angela Merkel szerint a következő, november 25-i tanácskozáson viszont már egy hosszabb távú, legalább az év végéig kitekintő tervről tárgyalnak majd.

Franciaország túl van a járvány tetőzésén - jelentette be az egészségügyi miniszter. Olivier Véran közölte: 10 napja csökken a naponta feltárt új esetek száma és a pozitív tesztek aránya is, hasonlóan a reprodukciós rátához. Úgy vélte: ugyanúgy, mint márciusban, most is az általános karanténnak köszönhető, hogy a vírus lelassult. Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy csak november végén lehet majd látni, milyen formában lehet megrendezni az év végi ünnepeket.