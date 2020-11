Müller Cecília: 33 éves a legfiatalabb koronavírusos halott

Egyetlen nap alatt több mint hatezerrel nőtt a regisztrált koronavírusosok száma Magyarországon, az aktív - ismert - fertőzöttek száma pedig négyezerrel több, mint vasárnap volt, és 582 beteget lélegeztetőgépen ápolnak. (Napi adatok bővebben itt.)

Az operatív törzs hétfőn is online tájékoztatón tett bejelentéseket.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár kezdte a közlések sorát - mint fogalmazott, a "második évadban".

"31 iskolában van rendkívüli szünet, 501 iskolában van digitális oktatás a gimnáziumokon kívül, további digitális munkarend az oktatási intézmények 8 százalékában van egy-egy osztályt érintően" - közölte.

Az esetek 95 százalékában 1-5 fő közötti a fertőzöttek száma osztályonként.

Az intézmények 97 százalékában 1-5 fő a fertőzött tanárok száma.

"Az iskolák nem képeznek gócpontot továbbra sem"

- tette hozzá.

Megerősítette, ahol tantermen kívül kell tanulni, ott egy hónapig ingyen internetezhetnek az érintett családok, a szolgáltatók már megkezdték az ezzel kapcsolatos cselekvést.

Bejelentette,

a KRÉTA rendszeren keresztül az iskolák adatbiztos módon tudják szervezni online életüket.

Megköszönte mindenkinek, aki ebben közreműködik.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón az adatokat sorolva elmondta, egyre bővülnek a laboratóriumi tesztkapacitások.

"Helytelen adat jelent meg a reggeli közleményben az elvégzett laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatban"

- tette hozzá. Ezt javítani fogják.

Felidézte, a fertőzöttek és az elhunytak számában az uniós középmezőnyben található Magyarország, a legfiatalabb halott most 33 éves volt, a legidősebb 98 éves.

Figyelmeztetett, "nem ismerjük az immunrendszerünket", mindegyikünknek védekeznünk kell, be kell tartanunk a jogszabályokat, ajánlásokat, nagyon nagy az egészségügyi dolgozók leterheltsége 7000-nél is több fertőzött van kórházban, csaknem 600-an lélegeztetőgépen is vannak.

Bejelentette, az őszi szünetben teljeskörűen fertőtlenítettek az iskolában, illetve azt, hogy a katonák már a "hőmérőzésben" is segítenek az egészségügy terheinek csökkentésében.

Már

6 szűrőbusz van szolgálatban, de csak azok számára, akiket a háziorvos odaküld

- húzta alá Müller Cecília.

Hangsúlyozta azt is, hogy a gyógyszertárak nyitva vannak, de kérte, hogy senki se halmozzon fel gyógyszereket otthon felesleges mennyiségben.

"Ugyanígy biztonságos a hozzáférése az egyéb élelmiszercikkeknek is, felesleges a felvásárlási láz Magyarországon" - figyelmeztetett.

De azt is elmondta, "nehéz idők előtt állunk", a "fegyelmezett magatartásunkkal segítsük a védekezésben részt vevőket".

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a tájékoztatón elmondta, a maszkellenőrzésekkel kapcsolatban az önkormányzatoké a jog, hogy a közterületeken meghatározza a szabályokat.

"Több mint 900 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén"

- számolt be róla.

14 üzletet zártak be átmenetileg - hét napra - a hétvégén, ezek közül 11-et Budapesten.

Kiemelt egy olyan esetet is, hogy

egy cipőboltban reklámfilmet forgattak, oda többször vissza kellett menni a rend őreinek,

ott is 7 napos zárással éltek. Egy edzőtermet is nyitva találtak a hétvégén, 13 edző személlyel.

A jogkövetést ennek ellenére általánosságban megfelelőnek tartja, csak kisebb szabálytalanságok vannak. A gyalogosforgalom éjszakai gyérségével is elégedett.

Hétvégén 47 680 házi karanténban tettek látogatást a rendőrök. Mobilon 3424 ember vállalja az ellenőrzést.

Kérdések - válaszok

- Milyen büntetések voltak a kijárási korlátozás megszegőinél?

- 3080 személlyel szemben intézkedtünk, 1644 helyszíni bírságot szabtunk ki, 1099 személy ellen tettünk szabálysértési feljelentést.

- Mikor lesz valaki a koronavírus halálos áldozata?

- A halottkém állítja ki az ezt megállapító dokumentumot. Magyarországon úgy döntöttünk, hogy ha valaki bármikor pozitív személy volt, a koronavírusos halottak közé számítjuk. Azokat is, akiknél nem volt oka a halálnak a koronavírus. Legtöbbször kísérőbetegség a koronavírus.

