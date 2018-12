Tüntetés kezdődött a Kossuth téren

A demonsráció a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Nemzeti "Összkarácsonyi Békemenetével" kezdődött a Kossuth téren.

Ezt követően onnan indul majd az összellenzéki demonstráció, amelynek célállomása a Sándor-palota, ahol az ellen tiltakoznak, hogy a köztársasági elnök csütörtökön aláírta a túlóratörvényt, és elrendelte annak kihirdetését.

Az elmúlt napokban több vidéki városban is tartottak demonstrációkat, pénteken is több helyen, péládul Tatabányán és Kaposváron is utcára vonulnak.

A miniszterelnök is megszólalt a témában reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor szerint a túlóratörvény a munkavállalóknak jó, aki többet akar dolgozni, az hadd dolgozzon és hadd keressen többet.

Szerinte a törvény csak ürügy az ellenzéknek, a tüntetésekről pedig azt mondta a miniszterelnök, hogy egyértelmű, határozott, de türelmes rendőri fellépést kért a belügyminisztertől, és ez meg is valósult.

A korábbi demonstrációkról itt, a kifogásolt törvényről pedig itt olvashat.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton