Kitették Szélt és Hadházyt az MTVA székházából

Ellenzéki képviselők a vasárnapi tüntetés után, képviselőkártyájukat bemutatva léptek be az MTVA épületébe. Itt azonban a biztonsági szolgálat munkatársain kívül mással nem tárgyalhattak arról, hogy beolvassák öt pontos petíciójukat. Később egy kamerát bekapcsoltak, amelybe Hadházi Ákos felolvasta a követeléseket, de ez egyelőre még nem került adásba.

Hétfő reggel - helyszíni tudósítások szerint - Szél Bernadett és Hadházy Ákos független parlamenti képviselőket az őrök erővel vitték ki a székházból, személyes holmijaik bent maradtak, nem mehetnek vissza.

Még vasárnap éjjel a demonstrálók egy része a Kunigunda úton maradt az épület előtt, amelyet rendőrsorfal védett. A tömeg többször is nekinyomult a rendőröknek, akik ezért egyszer nagy mennyiségű könnygázt vetettek be. A közmédia épületébe éjszaka még több ellenzéki képviselő érkezett, a bent történteken a közösségi médiában közvetítették.

A tüntetők vasárnap a tüntetők a Hősök terénél gyülekeztek, majd a Kossuth térhez érkeztek. A Boldog karácsonyt, Miniszterelnök úr! néven meghirdetett rendezvényhez a Magyar Szakszervezeti Szövetség is csatlakozott. A szervezet alelnöke, Székely Tamás közölte, hogy minden szektorban sztrájkra készülnek.

„Azért vagyunk dühösek, mert ez a kormány – figyelmeztetésünk ellenére – semmibe vesz minket, dolgozókat és kiszolgáltatja azokat, akiket éppen meg kellene védenie”

– fogalmazott

Minden ellenzéki pártból egy felszólalt egy képviselő nő. Szabó Tímea a Párbeszédtől közölte, hogy az ellenzéki politikusok közösen viszik tovább az ellenállást, és megszervezik a megmozdulás folytatását. Beer Miklós katolikus püspök levelet írt a tüntetőknek, amelyben elítélte az erőszakot. Azt kérte a tiltakozóktól, hogy békésen álljanak ki az igazukért.

A megmozduláson beszédet mondott Nagy Klára, a Hallgatói Szakszervezet tagja is. „Tudom, hogy ti is rengeteg áldozatot hoztatok annak érdekében, hogy megüzenjük,

ezt már nem veszi be a gyomrunk”

– fogalmazott, hozzátéve: Gulyás Gergely hazudik, amikor azt mondja, nincs társadalmi tiltakozás a jogszabállyal szemben.

Tegnap több másik városban is tüntetést szerveztek, például Veszprémben, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden vagy Győrött. A külföldön élő magyarok is demonstrációt hirdettek.

A tiltakozások szerdán kezdődtek, miután az Országgyűlés az ellenzéki pártok tiltakozó akciója ellenére több már jogszabály mellett elfogadta az önkéntes túlmunkáról szóló törvényt is. A tüntetések csütörtökön és pénteken is folytatódtak.

Az Index tudósítása szerint Ujhelyi István és Szanyi Tibor EP-képviselők is megérkeztek az MTVA-székházba, de Ungár Péter LMP-s képviselő is ott van a helyszínen. Egyes kommentelők szerint Vona Gábor volt Jobbik-elnök is megjelent. Szél Bernadett élő videójában elhangzott: Gréczi Zsolt és Vadai Ágnes DK-képviselők is próbálnak bejutni az épületbe.

Hadházy Ákost és Szél Bernadettet reggel kivezették az épületből az MTVA biztonsági emberei.

Nyitókép: Facebook