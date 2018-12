Orbán Viktor: a túlóratörvény csak ürügy

A túlóratörvény a munkavállalóknak jó, nem a munkaadóknak - szögezte le Orbán Viktor. "Aki többet akar dolgozni, az hadd dolgozzon és hadd keressen többet. Ehhez az kell, hogy ne lehessen őket túlmunkára kényszeríteni, ezt a törvény tiltja is. Az is szükséges még, hogy a plusz munkáért megkapják a fizetésüket. A hónap végén ki fogják fizetni őket, ahogy eddig is, megkapják a rendes bérüket és a túlórabérüket is. Aki mást állít, az hazudik, az politizál ahelyett, hogy a tényekről beszélne" - mondta a miniszterelnök. "Szerintem ez jó törvény" - szögezte le Orbán Viktor.

A napokban lezajlott tüntetésekkel kapcsolatban "egyértelmű, határozott, de türelmes rendőri fellépést kértem a belügyminisztertől, és ez meg is valósult" - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy nem következett be olyan helyzet, mint 2006-ban, amikor lovasokat vezényeltek a tüntetők ellen és gumilövedéket lőttek ki rájuk.

"Ma már jól látható, hogy a túlóratörvény csak egy ürügy volt, de nem lepett meg. Ez volt, amikor az IMF-et hazaküldtük, amikor bevezettük a közmunkát. Egy nagyobb jelentőségű döntés után mindig világvégét kiáltanak. Minden tapasztalati tény rendelkezésünkre áll" - fejtette ki Orbán Viktor a tüntetésekkel kapcsolatban. Szerinte fontos, hogy a tüntetők hallassák a hangjukat, de a vandalizmus elítélendő.

A túlóratörvény parlamenti elfogadásával kapcsolatos botrányról azt mondta: "Voltam ellenzékben. Az valóban nem jó érzés, de botránnyal nem lehet megakadályozni a törvényalkotást". A választópolgároknak azt üzente, hogy ne idegeskedjenek, mert ők szépen elvégzik a munkájukat.

