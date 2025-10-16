ARÉNA - PODCASTOK
Businessman ignoring safety, texting on smartphone and driving car, cropped
Nyitókép: Prostock-Studio/Getty Images

Sok autóvezetőnek ütöttek a kezére a rendőrök

Infostart

Az egyhetes közlekedésbiztonsági akció alatt több mint 1500 autóvezető gondolta úgy, hogy a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon nem jelent gondot. Igen nagyot tévedtek.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2025. október 6–12. között "Focus on the road" „Figyelj az útra!” elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Idetartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetheti a személy- és vagyonbiztonságot.

Az ilyen szabályszegésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

Az ellenőrzés ideje alatt

az egyenruhások a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 1564 esetben,

további 93 sofőrrel szemben más figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 6595 emberrel szemben intézkedtek.

A rendőrség továbbra is felhívja a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy menet közben tartózkodjanak minden figyelemelvonó tevékenységtől! Maguk, valamint a közlekedés többi résztvevője érdekében tartsák be a közlekedési szabályokat, és türelmesen, egymásra odafigyelve vegyenek részt a forgalomban! Ne feledjék, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek!

