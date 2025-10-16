Sok autóvezetőnek ütöttek a kezére a rendőrök

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2025. október 6–12. között "Focus on the road" „Figyelj az útra!” elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Idetartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetheti a személy- és vagyonbiztonságot.

Az ilyen szabályszegésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

Az ellenőrzés ideje alatt

az egyenruhások a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 1564 esetben,

további 93 sofőrrel szemben más figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 6595 emberrel szemben intézkedtek.

A rendőrség továbbra is felhívja a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy menet közben tartózkodjanak minden figyelemelvonó tevékenységtől! Maguk, valamint a közlekedés többi résztvevője érdekében tartsák be a közlekedési szabályokat, és türelmesen, egymásra odafigyelve vegyenek részt a forgalomban! Ne feledjék, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek!