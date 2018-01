Itt az influenzajárvány - így védekezhetünk

A megbetegedési mutató átlépte a járványküszöböt, a 3. héten az előző hetinél 32,7 százalékkal többen,

azaz 16 850-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz

– közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának kórházhigiénés és járványügyi felügyeleti főosztálya. A betegek száma Pest és Fejér megyében, valamint a fővárosban a legmagasabb, a legtöbben a 15-34 éves korosztályból kerülnek ki.

A heti laboratóriumi vizsgálatok 19 influenza B és egy influenza A vírust azonosítottak. A megbetegedések miatt péntektől látogatási tilalom lép életbe Fejér megye valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményében.

Az influenza a legtöbb beteget már az elején ledönti a lábáról, ebben különbözik a többi felső légúti vírusos betegségtől – hangsúlyozta Noszek László, a Szent Imre Kórház Fül-Orr-Gégészeti Profilvezető főorvosa.

„Hirtelen nagyon jelentős állapotromlás, akár magas láz, rossz közérzet, végtagfájdalmak, tehát látványosabban, erőteljesebben jelentkezik”

– tette hozzá, majd azt is elmondta, hogy a legtöbbször 7-10 nap alatt gyógyul meg az influenzás beteg, de akinél szövődmények jelentkeznek, annál a teljes felépülés hetekig elhúzódhat.

A Szent Imre Kórház Fül-Orr-Gégészeti Profilvezető főorvosa szerint valószínűsíthető volt, hogy a hónap végére már járvány lesz, a lefolyását pedig egyelőre nem lehet megtippelni. Tavaly ugyanakkor jóval több beteg volt ilyenkor. A lakosság átoltottsága és a vakcina hatékonysága egyaránt fontos az oltás után két héttel alakul ki a védettség – tette hozzá.

Noszek László arról is beszélt, hogy az időjárás is szerepet játszik a vírus terjedésében: „Abban az esetben, hogy ha jobban tudunk szellőztetni és jó lesz a levegő, akkor az jobban csökkenti az esélyét a fertőzés terjedésének. De ha viszonylag nagy a hőingás – tehát éjszakára lehűl a levegő, napközben meg 10 fok lesz és ködös, párás idő– akkor az kifejezetten kedvez a vírus terjedésének.”

Figyeljünk oda magunkra és másokra is

Egy friss amerikai felmérés szerint a puszta kilégzés útján is terjedhet a vírus. A fül-orr-gégész a higiénés szabályok fokozott betartására hívta fel a figyelmet.

„Ha rendszeresen mossuk a kezünket, arcunkat, illetve sokat szellőztetünk, bőségesen fogyasztunk folyadékot és nem szárad ki a nyálkahártyánk. Valamint az alapbetégségeket megfelelően kezeljük és ezáltal erős a szerevezetünk, akkor jó eséllyel tudjunk csökkenteni, hogy megfertözzön minket a vírus” – tette hozzá.

Aki megfertőződött, szintén sokat tehet azért, hogy óvja a környezetét: „Ha valaki beteg, akkor viseljen maszkot. Sokan úgy is járnak dolgozni, hogy betegek, nálunk nem annyira divat, de maszkkal a kilégzett vírusokat is el tudjuk a közösségtől izolálni, így nem fog átterjedni a mi betegségünk” – mondta Noszek László. Megjegyezte, hogy aki influenzás, a legjobb, ha otthon tud maradni, mert így nem fertőz máshol, és a gyógyulása is gyorsabb.

