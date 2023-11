40 ezer katona fenyegeti Avgyijivkát

Olekszandr Borogyin az ukrán harmadik önálló rohamdandár sajtófőnöke szerint az oroszok nagy létszámú gyalogsági támadásokat indítanak a Donyeck város közelében lévő Avgyijivka ellen, hogy megpróbálják megkímélni a haditechnikát.

Az Espreso TV-nek nyilatkozva azt mondta „elég sűrű a mozgásuk... nemcsak a gyalogság halad előre, de a tüzérség, drónok, légierő és bombáznak a levegőből, még jobban, mint korábban”.

Utóbbit Olekszandr Stupun, az ukrán légierő szóvivője is megerősítette, aki azt mondta: több Kamov-52-es, Mi-8-as helikoptert és Su-25-ös harci gépet láttak.

This is Avdiivka.



Despite relentless attacks, Russian forces have been pushed back to battle lines that have existed since 2014.



Recent assaults have resulted in a 90% increase in Russian casualties.



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/0urPBqQAKC — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 8, 2023

Az illetékes szerint az ukrán vonalak erősek és az oroszok nem tudják elég gyorsan feltölteni készleteiket.

Az Amerikai Háborúkutató Intézet (ISW) új térképe szerint az orosz erők teljesen körbevették a települést és 40 ezer katonát vontak ott össze.

A város 2014. óta a Moszkva-párti orosz erők célpontja volt. A szakadár kelet-ukrajnai és a külvilág által akkor el nem ismert, azóta Moszkva által annektált köztársaságok viszont azt állították, hogy az ukránok onnan lőtték rendszeresen Donyecket.

Zelenszkij ukrán elnök is elismerte, hogy a „Donyeck kapujaként” ismert városban „különösen kemény a helyzet”.

Azt, hogy 40 ezer orosz katona fenyegeti a települést, Anton Kocukon, a 110. ukrán gépesített dandár szóvivője mondta. Szerinte az oroszok három oldalról már bekerítették Avgyijivkát és temérdek drónnal kémlelik az ukránok védelmi képességeit.

??❤️ Zaluzhny



Avdiivka. A month of fierce battles, endurance and feats of our defenders, who continue to heroically hold the defense.



Our soldiers destroyed more than 100 tanks, 250 armored vehicles, about 50 artillery systems and 7 Su-25 aircraft, about 10 000 RU soldiers. pic.twitter.com/ncr5i2jjyU — MAKS 23 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) November 10, 2023

A Háborúkutató Intézet szerint az oroszok csütörtökön előrehaladtak egy Avgyijivkától hat kilométerre, északnyugatra fekvő faluban és 1 km-t haladtak előre egy fontos vasútvonaltól a körzetben. Az intézet egy orosz katonai bloggerre hivatkozva azt írta, hogy az oroszok erők egy ponton 500 méterre közelítették meg Avgyijivkát.

A város az ukránoknak is fontos, mert úgy látják: innen tudnának továbbhaladni és újabb területeket visszafoglalni.

??❤️ Zaluzhny



Avdiivka. A month of fierce battles, endurance and feats of our defenders, who continue to heroically hold the defense.



Our soldiers destroyed more than 100 tanks, 250 armored vehicles, about 50 artillery systems and 7 Su-25 aircraft, about 10 000 RU soldiers. pic.twitter.com/ncr5i2jjyU — MAKS 23 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) November 10, 2023

Közben délebbre, az ukrán erők rakétacsapást mértek a Herszoni régió orosz kézen lévő részén fekvő Szkadovszk városra, ahol öt ember meghalt.

Oroszország közben ukrán hadifoglyokból állított ki egy zászlóaljat, amelyet az ellentmondásos középkori ukrán hősről, Bohdan Hmelnyickijről neveztek el. Az általa vezetett kozáklázadás során, zsidók és lengyelek tömegeit ölték meg, majd hoztak létre egy független kozák államot a mai Ukrajna területén, de Hmelnyickij később az orosz cár szövetségese lett.

A RIA Novosztyi hírügynökség videót mutatott be arról, hogy az ukrán katonák hűséget esküdnek Oroszországnak. Tudósítók szerint a hadifoglyok csatába küldése sérti a Genfi Konvenciót.