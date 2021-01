Vakcinatérkép: így fest a világ 35 millió beadott oltás után

Átlépte a 35 milliót azok száma, akiket január 15-i adatok szerint beoltottak már valamelyik, a világ bármely részén engedélyezett koronavírus elleni vakcinával. A legtöbb országban egy fő körül járt a száz emberre eső oltottak száma, nagyon kevés államban tudnak csak ennél jobb adatokat produkálni.

A Magyarországgal szomszédos államok közül egyedül Szlovéniában magasabb a száz főre eső oltottak száma, mint hazánkban: január 14-i adatok szerint száz magyarra 1,09 oltott esik. Összeállításunkban a hazánkkal szomszédos országok közül azokat, melyekből rendelkezésre állnak adatok, nyugati államokat, valamint amerikai és ázsiai országokkal hasonlítottunk össze – lássuk részletesen is a számokat! A grafikonok az Our World In Data állományából származnak, cikkünk írásakor a január 15-i állapotokat tükrözik, a későbbiekben pedig frissülnek.

Az összes beadott oltás

A beadott adagok közel kétharmadért két nagyon népes ország, az USA és Kína felel: az elsőben a Moderna és a Pfizer oltását kaphatják jelenleg, az utóbbi saját fejlesztésű oltását adja polgárainak. A darabszámok megmutatják, hogy a britek valóban ütemesen haladnak programjukkal, Izrael azonban még így is megközelíti őket, pedig jelentősen kisebb lakossággal rendelkezik. Európai országban nem sikerült még egymilliónál többet beadni sehol sem, vannak pár százezres és pár tízezres mennyiséget szétosztó államok is. A franciák lemaradása darabszámban már nem olyan látványos, hazánk pedig több szomszédos országot is megelőz.

Száz főre eső oltottak száma

Ez az adat még érdekesebb, mivel azt mutatja, hogyan halad összességében az immunizáció folyamata. A január 15-én elérhető adatok szerint Magyarország nagyjából ott tart a folyamatban, ahol Németország, Izrael dominanciája azonban egészen elsöprő. Mivel ebben a statisztikában két személyként számít az is, ha valaki már megkapott két adagot az oltásból, nem mondható biztosra, hogy az ország negyede immunizálva van, de egyértelműen vezető szerepbe kerültek.

Afrika lemarad

Az afrikai képet sajnos nagyon könnyű lefesteni: az Our World In Data térképén a kontinens hófehér, egy afrikai országból sincsen adat arról, hogy hány embert oltottak be. Ha ez így is marad, az nagy problémát jelent a koronavírus visszaszorításának szemponrtjából.

Észak-Amerika jól áll

Főként Dél-Amerikához képest: a rendelkezésre álló adatok szerint csak Chile és Argentína kezdett el oltani, de száz főre mindössze 0,06 beoltott jut Chilében és 0,37 Argentínában. Az USA vezető szerepbe került a kontinensen, Kanada lemarad. Mexikóban pedig még igencsak gyermekcipőben jár az immunizáció.

Ázsia vegyes képet mutat

Kevés országról áll rendelkezésre adat, de ezek közt szerepelnek olyanok is, amelyek egészen jól állnak: Izrael mellett az Egyesült Arab Emírségekben is egészen sok embert oltottak már be lakosságarányosan. Látható az is, hogy hiába a sok beadott oltás, Kína lakosságarányos adatai még nem túl jók. Sok országban azonban vagy nem oltanak, vagy nem szolgáltatnak adatot a folyamatról.

Európában sok ország immunizál

Nagy különbségek vannak azonban abban, hogy hol tart a folyamat: a legtöbb országban a száz főre eső beadott oltások száma 0,5-1 között van. 1-2 fő közt Olaszország, Szlovénia, Spanyolország, Litvánia, Észtország, Írország, Németország és hazánk található. Az Egyesült Királyság 4,94 fős értékét legjobban a dánok tudták megközelíteni, 2,23 fővel. Feltűnő ugyanakkor a balkáni és ukrán oltottsági adatok hiánya.

Az összkép

A globálisan kirajzolódó kép alapján Észak-Amerika és Európa a kontinensek közül vezető a beadott oltások tekintetében, kontinensünkön azonban nagyok az eltérések mind beadott oltásszám, mind lakosságarányos átoltottság tekintetében. Izrael különleges szerepe tagadhatatlan, illetve azoknak az országoknak a helyzeti előnye, amelyek hamar engedélyeztek vakcinát, még az uniós engedélyeztetés előtt. Az adatok is alátámasztják azt, hogy a tehetősebb országokba került eddig az oltóanyag java, ez pedig a későbbiekben még komoly gondot okozhat. Magyarország a kontinensen a jobban teljesítő országok közé tartozik a lakosságarányos adatok szerint.

Ország Beadott oltásadagok száma 100 főre eső adagok száma Amerikai Egyesült Államok 11,15 millió 3,37 Kína 10 millió 0,69 Egyesült Királyság 3,36 millió 4,94 Izrael 2,16 millió 24,98 Oroszország 1 millió 0,69 Olaszország 972 099 1,61 Németország 842 455 1,01 Spanyolország 676 186 1,45 Kanada 459 492 1,22 Lengyelország 369 212 1,08 Mexikó 329 983 0,26 Franciaország 318 216 0,49 Románia 167 612 0,87 Dánia 129 170 2,23 Magyarország 96 101 1,09 Ausztria 84 380 0,94 Szlovákia 47 704 0,87 Horvátország 38 000 0,93

(A grafikon január 15-én rendelkezésre álló adatok szerint készült.)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás