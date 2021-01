Két új amerikai mutációja is felbukkant a koronavírusnak

Mindössze három hét kellett egy koronavírus-mutációnak ahhoz, hogy december-január fordulóján domináns törzzsé váljon a 900 ezer fő lakta ohiói Columbusban – állapították meg helyi kutatók. Január 13-án tették közzé, hogy két olyan mutáns törzsre is bukkantak, amelyek Amerikában jelenleg is terjednek, és valószínűleg ott is jöttek létre. Fertőzőbbek, mint a dominanciájukat megelőzően uralkodó variáns, viszont ezek esetében sem valószínűsíthető, hogy létrejöttük hatással lehetne a koronavírus elleni vakcina hatásosságára – írja a CNBC cikke.

Az Ohio State University által készített kutatást szakértők még nem ellenőrizték, de az amerikai járványügyi központ, a CDC már foglalkozik megállapításaikkal. A két mutáció közül az egyiket egyelőre még csak egyetlen ohiói páciens szervezetében mutatták ki. A törzs nagy mértékben hasonlít a britre, de a kutatók kiemelték, hogy nem behurcolt variánsról van szó, hanem Amerikában létrejött mutációról. A Columbus-variánsnak elnevezett, másik változatnál azonban három olyan mutációt is megfigyeltek a vírusban, amely korábban még sehol, egyetlen variánsnál sem jelentkezett.

"Az új Columbus-variáns genetikai gerince megegyezik a korábbi vírustörzsével, de ez a három mutáció egyértelmű fejlődés eredménye. Az alapja nem lehet sem a brit, sem a dél-afrikai vírustörzs"

– fogalmazott Dan Jones vezető kutató, az Ohio State University molekuláris patológia részlegének alelnöke.

Az egyetemen tavaly március óta foglalkoznak a koronavírus génszekvenálásával, az elmúlt időszakban azonban megsokszorozták erre irányuló kapacitásukat, hetente több száz mintát vizsgálnak. Jones szerint a mostani időszakban a vírus nagyon gyors ütemben változik.

"A vírus hosszú hónapok óta jelen van a humán populációban. Most, amikor az oltás bevezetésének időszakában ennyi változást látunk benne, komolyan odafigyelünk az egyszerű mutációk mellett a többféle mutációt is felmutató új törzsekre is" – mondja Jones. A Columbus-variáns fertőzőségéről adataik egyelőre nincsenek, csak feltételezik, hogy az gyorsabban tud terjedni.

A Fehér Ház koronavírus-akciócsoportja már figyelmeztette az államokat arról, hogy amerikai variáns terjedhet: Deborah Birx arra támaszkodva fogalmazta meg a feltételezést, hogy a járvány milyen súlyossá vált az elmúlt hónapokban. Kutatók már korábban is figyelmeztettek arra, hogy a vírusnak több lehetősége van a változásra most, hogy már az egész világon elterjedt. A mutációk fertőzőbbé, a terápiával vagy akár a vakcinával szemben is ellenállóbbá tehetik az új koronavírust. A vírusmutációkról Minden vírus folyamatosan változik, a SARS-CoV-2 azóta, hogy bő egy éve megjelent, több ezer mutáción ment már át – írja a BBC. Ezek nagy része nem jelentős, időről időre azonban bekövetkeznek olyan változások is, melyek a vírus túlélését és reprodukcióját segíteni képesek. A rendszeres szekvenálások segítenek a kutatóknak követni, hogy milyen változások következnek be aktuálisan. A sok mutáció miatt lehetséges, hogy hosszú távon a koronavírus elleni oltást is évről évre kell majd "frissíteni", úgy, mint az influenza elleni védőoltást.

