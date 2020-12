Hat hét alatt elkészíthető vakcina ígéretével kezdhet bele az amerikai klinikai tesztekbe a British American Tobacco (BAT). Bár a vállalat nevéhez cigarettamárkákat kötünk a legtöbben, a cégnek biotechnológiai divíziója is van Kentucky BioProcessing (KBP) néven, amely dolgozott már ebola-gyógyszeren és influenzaoltáson is.

A BAT tájékoztatása szerint a KBP a koronavírus génszekvenciáját klónozta, majd az ellen potenciálisan hatékony antigént hozott létre, amelyet aztán dohánynövényekbe juttattak be annak érdekében, hogy azok termeljék meg ezt a proteint, írja a The Guardian.

Oltásuk előnye nemcsak a gyors gyártásban, de a más oltásokhoz képest lényegesen könnyebbnek ígért tárolásban is rejlik: a BAT szerint

szobahőmérsékleten is eláll majd a védőoltás,

míg például a Pfizer vakcináját -70 fokon szükséges tárolni. A cég szerint a dohánynövények biogyártó gépekké változtathatók módszerükkel, és akár hárommilliónyit is csatasorba tudnak belőlük állítani annak érdekében, hogy sok proteint gyárthassanak rövid idő alatt vakcináikhoz.

"Az, hogy mind influenza, mind koronavírus elleni vakcináinkkal megkezdhetjük a klinikai kísérleteket, jelentős mérföldkő számunkra és kifejezi azt, mekkora erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy portfóliónknak ezt az oldalát dinamikusan fejlesszük" - nyilatkozta David O’Reilly, a BAT kutatásért felelős igazgatója. A dohánycég 2014-ben vásárolta meg a KBP-t.

"Egyedi, növényi alapú vakcinatechnológiánk, amely gyors és hatékony megoldás az antigének gyártására egész csokornyi megbetegedéssel szemben,

teszi lehetővé, hogy fejlődést érjünk el, és a világ biztonságos és hatékony gyógymódok és oltások iránti igényére megfelelő választ adhassunk" - tette hozzá O'Reilly.

A védőoltás-versenyben a most megkezdett kísérleti fázissal persze lemaradásban van a cég, de ha valóban szobahőmérsékleten stabil és nagyon gyorsan gyártható vakcinát sikerül fejleszteniük, azzal jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az emberiség még több tagjának jusson elérhető koronavírus-vakcina a következő években. Ezen túl a BAT így saját reputációján is javíthat, hisz ezzel a termékkel már nem rontja, hanem javítja az emberek egészségügyi állapotát. Vakcinafejlesztés

Három rendelkezik engedéllyel - a Pfizer nemzetközi, míg a kínai Sinopharm, a Moderna és az orosz Gamaleja Intézet helyi engedélyt kapott.

41 országban végeznek teszteket a most zajló 151 kísérletben. Jelenleg hatvan vakcina van a klinikai tesztek valamelyik fázisában világszerte, ebből 15 a harmadik, utolsó fázisban.Három rendelkezik engedéllyel - a Pfizer nemzetközi, míg a kínai Sinopharm, a Moderna és az orosz Gamaleja Intézet helyi engedélyt kapott.41 országban végeznek teszteket a most zajló 151 kísérletben.

Nyitókép: Pixabay