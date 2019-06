Nem küldözgethet bárki bármilyen szemetet a Fülöp-szigetekre

A Fülöp-szigetekről szóló sajtóhírek az elmúlt években az országot 2016 óta kormányzó Rodrigo Duterte elnök intézkedéseiről szóltak, a több ezer életet követelő drogellenes háborújáról és autoriter vezetési stílusáról. Májusban időközi kongresszusi és helyhatósági választásokat tartottak az országban, ekkor 11 ember sebesült meg a helyi zavargásokban. Ugyanakkor több környezetvédő intézkedést is bevezetett Duterte kormánya. Kína (Zöld kerítés program, 2018) és Malajzia után most a Fülöp-szigetek is csatlakozott az ázsiai szemétstophoz, amely a bár újrahasznosíthatóként eladott, de valójában nem újrahasznosítható szemetet visszaküldi a feladónak.

Tömöri Balázs, a Greenpeace Magyarország programfelelőse az InfoRádióban elmondta, vészhelyzetet okozott az ázsiai országokban cégek által bevitt illegális hulladék.

"Azok az ázsiai cégek, amelyek ezeket átvették, azok nagyon gyakran a nemzeti kormányok hozzájárulása nélkül tették, így elöntötte Ázsiát a műanyaghulladék"

- mondta.

Ismertetése szerint 2019 májusában a Bázeli Egyezmény kibővítésére került sor, amely a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását szabályozza a Földön; a nemzeti kormányok beleegyezéséhez köti a hasznosíthatatlan, szennyezett hulladékok szállítását.

"Duterte elnök úr dühös, mert Kanada túlságosan sokat késlekedik szemetének elszállításával" - mutatott rá sajtótájékoztatóján az elnök szóvivője. "A Fülöp-szigeteki emberek mélységesen sértve érzik magukat, mert Kanada hulladéklerakónak használja országukat.

Ha Kanada nem fogadja vissza a szemetét, akkor felségvizein hagyjuk azt"

- szögezte le, hozzátéve, hogy a szállítás költségeit a manilai kormány állja.

A Greenpeace felvételén a környezetvédő szervezet aktivistái „A Fülöp-szigetek nem szemétdomb” jelentésű transzparenst fognak a bázeli egyezmény betartását követelő tiltakozóakciójukon a Fülöp-szigeteki Olongapo kikötőváros Subic Bay dokkjába érkező MV Bavaria teherhajó előterében 2019. május 30-án. A konténerhajó másnap Kanadából származó hulladékrakománnyal indult útnak az észak-amerikai országba. A Fülöp-szigetek annak idején május 15-i határidőt szabott Kanadának a szemét hazaszállítására, ezért Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök a késedelem miatt hazarendelte kanadai nagykövetét és elrendelte a hulladék visszaszállítását. MTI/EPA/Greenpeace

A Bavaria teherszállító hajó jelenleg is úton van Vancouver felé. Több tonna műanyag palackot, zacskókat, újságpapírt és használt pelenkákat szállít, amelyet a Chronic Plastics nevű, azóta megszűnt, ontariói székhelyű vállalat szállította a szigetországba, azt állítva, hogy a konténerek újrahasznosítható műanyagot tartalmaznak.

2016-ban bíróság mondta ki, hogy a szemetet vissza kell szállítani Kanadába.

Kanada pedig idén májusban döntött, hogy visszafogadják a szemetet, csak időt kértek, hogy biztosítani tudják, hogy a hulladékkezelés a kanadai biztonsági és egészségügyi előírásoknak megfelelően történjen. A bírósági határidő azonban lejárt, így Duterte elnök azonnali hatállyal hazarendelte kanadai nagykövetét és követségének több más diplomatáját, a szemetet pedig útnak indította Kanadába.

Faültetés

A szigetország a klímaváltozás elleni harc jegyében egy törvényt is elfogadott, miszerint

minden köz- és felsőoktatásban végző diáknak ahhoz, hogy tanulmányairól bizonyítványt kaphasson 10 fát el kell ültetnie.

A törvénybe foglalás ötletét jegyző helyi politikus, Gary Alejano számításai szerint évente mintegy 175 millió új fát ültetnének. Ez egyetlen generáció alatt 5,25 milliárd fát jelenthet. A politikus úgy látja, ha a fáknak csupán 10 százaléka éli túl az ültetést, akkor is 525 millió új fa növekszik fel az országban, amely a következő generáció számára jelentheti a jövőt. Főleg egy olyan országban, ahol különösen nagy probléma az illegális fakitermelés, ami árvizeket és földcsuszamlásokat is okozott már.

