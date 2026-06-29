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A kanadai válogatott tagjai ünnepelnek, miután 1-0-ra gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért vívott Dél-afrikai Köztársaság - Kanada mérkõzésén a Los Angeles Stadionban 2026. június 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Scott Strazzante

Új hőse született Kanadának

Infostart / MTI

Jesse Marsch, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya szerint a hatékonyság hiányzott csapata játékából a ráadásig, amikor Stephen Eustáquio góljával sikerült eldönteni a dél-afrikaiak elleni mérkőzést, és ezzel a kanadai együttes története során először bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó-világbajnokságon.

„Akadtak lehetőségeink, de nem voltunk elég halálosak. Aztán Steph-hez került a labda, én pedig csak reméltem, hogy a kapura fordul, megpróbálja, és be is lőtte” – mondta Marsch, aki közvetlenül a Los Angeles-i mérkőzés után kanadai hősöknek nevezte játékosait.

„Végig hittünk benne, hogy sikerül, folyamatosan nyomtunk, szerintem nem is alakulhatott volna másképp” – fogalmazott Eustáquio, aki a kifejelt labdát a 16-oson kívülről lőtte a jobb alsó sarokba a 92. percben. „Csodálatos gól volt. Amikor rádőltem, úgy éreztem, mintha mindenki velem együtt lőtt volna, mindenki beletett egy kis erőt, és a labda a hálóba került. Nagyon boldog vagyok.”

Marsch a mérkőzés legfontosabb eseményre utalva azt mondta, Eustaquio olyan pillanatot varázsolt a stadionba, amelyre elhunyt szülei is büszkék lettek volna. A szakvezető úgy fogalmazott, nem tudna nála méltóbb embert elképzelni arra, hogy eldöntsön egy ilyen mérkőzést, noha a válogatott rajta kívül is remek emberekből áll.

„Talán Steph az, aki leginkább megérdemelt egy ilyen pillanatot. Szóval nagyon örülök, és azt hiszem, valahonnan a szülei is lenéznek ránk, látták ezt”

– fogalmazott.

Eustaquio alig több mint egy év alatt vesztette le mindkét szülőjét: édesanyját 2023 áprilisában, édesapját pedig 2024 májusában.

„Steph az egyik legmegbízhatóbb tagja a csapatnak, aki megérti, mit próbálunk közösen elérni. Sokat beszélünk a nyugodtság megőrzésének fontosságáról. Jó volt látni, ahogy abban a pillanatban csak arra koncentrált, hogyan rúgja meg a labdát úgy, hogy a legnagyobb esélye legyen a gólszerzésre” – mondta a szakvezető.

Marsch úgy látja, a találat drámai volt, mivel a ráadásban esett. „Úgy gondolom, nagy hatással lesz ez Kanadára, óriási inspirációt jelent majd az emberek számára” – vélekedett.

A kanadaiak július 4-én Marokkóval vagy Hollandiával csapnak majd össze. A kanadaiak kapitánya előbbit „modern óriásnak”, utóbbit „hagyományos óriásnak” nevezte.

Hugo Broos, a dél-afrikaiak 74 éves belga származású szövetségi kapitánya – a vb-k történetének legidősebb szakvezetője, aki kieséses mérkőzésen ült a kispadon – álomszerűnek élte meg, hogy csapata továbbjutott a csoportjából, és annak ellenére nagyon büszke a játékosaira, hogy aztán az első körben befejezték szereplésüket.

„Sokan remélték, hogy bejutunk a második szakaszba, ezt sikerült is elérnünk. Most persze csalódottak vagyunk, nyerni akartunk, de csoda lett volna, ha továbbmegyünk” – tette hozzá.

Broos megjegyezte, a napokban átgondolja, milyen jövője lehet a dél-afrikai válogatott élén, ugyanakkor leszögezte: az biztos, hogy ez volt az utolsó világbajnoksága.

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