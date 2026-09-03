Olasz Nagydíj – Ismét Liam Lawson indul Isack Hadjar helyett

A Red Bull csapat szerdán bejelentett hírében kiemelte: a francia pilóta sérült testrésze a rehabilitációs munkának köszönhetően biztató eredményeket mutat ugyan, de a visszatérésével nem szándékoznak felesleges kockázatot vállalni.

Lawsont a Racing Bullsnál – ahogyan a Holland Nagydíjon – ismét a japán Cunoda Juki pótolja majd.

Hadjar két héttel ezelőtt erőnléti edzésen szenvedett csuklósérülést, és bár reménykedett a gyors gyógyulásban, végül már a második futamot kénytelen kihagyni. Helyettese, Lawson a hetedik helyen zárta a Holland Nagydíjat, így a kilencedik viadalon végzett pontszerző helyen a szezonban. A pontversenyben 12 futamot követően 49 ponttal a kilencedik helyen áll az új-zélandi pilóta.

A monzai futam után az F1-es vb következő versenyét jövő hétvégén Madridban rendezik.