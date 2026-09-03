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Liam Lawson, a Red Bull új-zélandi versenyzője érkezik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kínai Nagydíjának otthont adó sanghaji versenypályára 2025. március 20-án. A futamot március 23-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Alex Plavevski

Olasz Nagydíj – Ismét Liam Lawson indul Isack Hadjar helyett

Infostart / MTI

Isack Hadjar továbbra sem egészséges, így a zandvoorti futamhoz hasonlóan a Forma-1-es világbajnokság hétvégi Olasz Nagydíján is Liam Lawson helyettesíti majd.

A Red Bull csapat szerdán bejelentett hírében kiemelte: a francia pilóta sérült testrésze a rehabilitációs munkának köszönhetően biztató eredményeket mutat ugyan, de a visszatérésével nem szándékoznak felesleges kockázatot vállalni.

Lawsont a Racing Bullsnál – ahogyan a Holland Nagydíjon – ismét a japán Cunoda Juki pótolja majd.

Hadjar két héttel ezelőtt erőnléti edzésen szenvedett csuklósérülést, és bár reménykedett a gyors gyógyulásban, végül már a második futamot kénytelen kihagyni. Helyettese, Lawson a hetedik helyen zárta a Holland Nagydíjat, így a kilencedik viadalon végzett pontszerző helyen a szezonban. A pontversenyben 12 futamot követően 49 ponttal a kilencedik helyen áll az új-zélandi pilóta.

A monzai futam után az F1-es vb következő versenyét jövő hétvégén Madridban rendezik.

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Kezdőlap    Sport    Olasz Nagydíj – Ismét Liam Lawson indul Isack Hadjar helyett

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