US Open és Vuelta is lesz ma élőben – sport a tévében

A keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
15.00 és 18.00: Röplabda, női Európa-bajnokság, nyolcaddöntő
Sport 1
17.45: Kézilabda, női NB I, Győri Audi ETO KC-NEKA
20.30: Labdarúgás, Német Kupa, HEBC Hamburg-Borussia Dortmund
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+
Eurosport 1
14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 10. szakasz
17.45: Tenisz, US Open, New York
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open, New York
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Hilal - al-Ahli
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Cagliari-Verona
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Norwich