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Nyitókép: by sonmez/Getty Images

US Open és Vuelta is lesz ma élőben – sport a tévében

Infostart / MTI

A csúcstenisz és csúcskerékpár mellett egy kis focit is adnak ma élőben a televíziók.

A keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

15.00 és 18.00: Röplabda, női Európa-bajnokság, nyolcaddöntő

Sport 1

17.45: Kézilabda, női NB I, Győri Audi ETO KC-NEKA

20.30: Labdarúgás, Német Kupa, HEBC Hamburg-Borussia Dortmund

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+

Eurosport 1

14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 10. szakasz

17.45: Tenisz, US Open, New York

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open, New York

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Hilal - al-Ahli

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Cagliari-Verona

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Norwich

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Kezdőlap    Sport    US Open és Vuelta is lesz ma élőben – sport a tévében

us open

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sport a tévében

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