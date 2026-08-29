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Szamosi Ádám, a Kispest Honvéd (b) és Csonka András, a Zalaegerszeg játékosa a labdarúró OTP Bank Liga 6. fordulójában játszott Kispest-Honvéd FC - Zalaegerszegi TE FC mérkõzésen a Bozsik Arénában 2026. augusztus 29-én.
Nyitókép: Purger Tamás

Örül az Újpest és a Kispest az NB I-ben

Infostart / MTI

Az Újpest a második félidőben hátrányba került, de fordított és 3-1-re legyőzte hazai pályán a számtalan ziccert kihagyó Vasast a labdarúgó NB I hatodik fordulójának szombati játéknapján. A Kispest-Honvéd megszerezte első győzelmét a szezonban.

Az újpestiek a második félidőben tizenkét perc alatt szereztek három gólt. A Vasas csaknem harminc éve, 1997 októberében nyert legutóbb bajnokit az Újpest vendégeként.

A Kispest-Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét a labdarúgó NB I-ben, miután a hatodik forduló szombati játéknapján házigazdaként 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen. A Kispest-Honvéd ezzel elkerült az utolsó helyről, ahova a legyőzött Zalaegerszeg került.

A ZTE FC sorozatban negyedszer kapott ki a bajnokságban, és immár 360 perce gólt sem szerzett. Idegenben még rosszabb a kék-fehérek teljesítménye, ugyanis 455 perce gólképtelenek, legutóbb még áprilisban, az előző idény 31. fordulójában, Nyíregyházán voltak eredményesek.

A Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a vendég Pakssal a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának első szombati mérkőzésén.

A hazaiak vezetőedzője, Bódog Tamás ezúttal sem ülhetett a kispadon négymeccses eltiltása miatt, eddig nélküle egy-egy győzelem, döntetlen és vereség az együttes mérlege.

OTP Bank Liga, 6. forduló:

  • Nyíregyháza Spartacus FC-Paksi FC 1-1
  • Kispest-Honvéd FC - Zalaegerszeg 1-0
  • Újpest FC-Vasas FC 3-1
  • Debreceni VSC-MTK Budapest 2-2

vasárnap játsszák:

  • Kisvárda Master Good-ETO FC Győr 16.30
  • Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 19.00

A tabella:

1. Puskás Akadémia FC 5 4 0 1 9- 6 12

2. Újpest FC 6 3 1 2 13-10 10

3. MTK Budapest 6 2 3 1 13-10 9

4. ETO FC 4 2 2 0 10- 3 8

5. Vasas FC 6 2 2 2 10- 7 8

6. Paksi FC 6 2 2 2 13-13 8

7. Nyíregyháza Spartacus FC 6 2 1 3 6-10 7

8. Kispest-Honvéd FC 5 1 3 1 8- 8 6

9. Debreceni VSC 6 1 3 2 6- 9 6

10. Kisvárda Master Good 5 1 2 2 6- 7 5

11. Ferencvárosi TC 3 1 1 1 3- 4 4

12. Zalaegerszegi TE FC 6 1 0 5 5-15 3

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Kezdőlap    Sport    Örül az Újpest és a Kispest az NB I-ben

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