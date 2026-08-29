Örül az Újpest és a Kispest az NB I-ben

Az újpestiek a második félidőben tizenkét perc alatt szereztek három gólt. A Vasas csaknem harminc éve, 1997 októberében nyert legutóbb bajnokit az Újpest vendégeként.
A Kispest-Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét a labdarúgó NB I-ben, miután a hatodik forduló szombati játéknapján házigazdaként 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen. A Kispest-Honvéd ezzel elkerült az utolsó helyről, ahova a legyőzött Zalaegerszeg került.
A ZTE FC sorozatban negyedszer kapott ki a bajnokságban, és immár 360 perce gólt sem szerzett. Idegenben még rosszabb a kék-fehérek teljesítménye, ugyanis 455 perce gólképtelenek, legutóbb még áprilisban, az előző idény 31. fordulójában, Nyíregyházán voltak eredményesek.
A Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a vendég Pakssal a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának első szombati mérkőzésén.
A hazaiak vezetőedzője, Bódog Tamás ezúttal sem ülhetett a kispadon négymeccses eltiltása miatt, eddig nélküle egy-egy győzelem, döntetlen és vereség az együttes mérlege.
OTP Bank Liga, 6. forduló:
- Nyíregyháza Spartacus FC-Paksi FC 1-1
- Kispest-Honvéd FC - Zalaegerszeg 1-0
- Újpest FC-Vasas FC 3-1
- Debreceni VSC-MTK Budapest 2-2
vasárnap játsszák:
- Kisvárda Master Good-ETO FC Győr 16.30
- Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 19.00
A tabella:
1. Puskás Akadémia FC 5 4 0 1 9- 6 12
2. Újpest FC 6 3 1 2 13-10 10
3. MTK Budapest 6 2 3 1 13-10 9
4. ETO FC 4 2 2 0 10- 3 8
5. Vasas FC 6 2 2 2 10- 7 8
6. Paksi FC 6 2 2 2 13-13 8
7. Nyíregyháza Spartacus FC 6 2 1 3 6-10 7
8. Kispest-Honvéd FC 5 1 3 1 8- 8 6
9. Debreceni VSC 6 1 3 2 6- 9 6
10. Kisvárda Master Good 5 1 2 2 6- 7 5
11. Ferencvárosi TC 3 1 1 1 3- 4 4
12. Zalaegerszegi TE FC 6 1 0 5 5-15 3