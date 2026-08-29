Dzsudzsák bombagólt szerzett a gyomorbajokkal küzdő MTK ellen

A fővárosi kék-fehéreket betegséghullám tizedelte a találkozó előtt, de így is pontot szereztek, aminek köszönhetően a második helyre jöttek fel a tabellán, míg a DVSC sorozatban a negyedik döntetlenjét játszotta.

Debreceni VSC–MTK Budapest 2-2 (1-2) Debrecen, v.: Bognár

gólszerzők: Dénes V. (30.), Dzsudzsák (47.), illetve Jurek (19., 34., az elsőt 11-esből)

Nehéz helyzetben várta az MTK a hajdúsági túrát, ugyanis a keretből több játékosnál is akut gasztrointesztinális fertőzésre jellemző tünetekkel járó megbetegedés jelentkezett, az érintettek sora pedig még a csapat debreceni utazása során is bővült.

Ennek megfelelően a Debrecen kezdte nagyobb lendülettel az összecsapást, a fővárosiak védelmét szinte folyamatos nyomás alatt tartotta a találkozó elején.

Ahogyan kijött viszont a szorításból az MTK, rögtön megszerezte a vezetést, egy hazai hiba után Jurek talált be büntetőből. A DVSC továbbra is szorongatta riválisát és a 30. percben egyenlített, de nem sokáig örülhetett, hiszen a remek formában lévő Jurek nem sokkal később ismét eredményes volt.

A Debrecen a szünet után ismét hátrányból futballozott, de nem sokáig, mivel a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs óriási bombagóllal egyenlített.

A házigazdáknak ezt követően volt egy hosszú periódusok, amely során folyamatosan ellenfelük 16-osa környékén futballoztak és futószalagon alakították ki a helyzeteket, szögleteket, de nem jártak sikerrel - csak egy lesgólig jutottak. Az MTK a hajrára rendezni tudta sorait, és akár még a három pontot érő gólt is megszerezhette volna, de maradt a döntetlen.

OTP Bank Liga, 6. forduló

Debreceni VSC–MTK Budapest 2-2

szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 14.45

Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszeg 17.00

Újpest FC–Vasas FC 19.30

vasárnap: