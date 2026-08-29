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Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

Dzsudzsák bombagólt szerzett a gyomorbajokkal küzdő MTK ellen

Infostart / MTI

Az MTK 2-2-es döntetlent ért el a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I hatodik fordulójának nyitómérkőzésén péntek este.

A fővárosi kék-fehéreket betegséghullám tizedelte a találkozó előtt, de így is pontot szereztek, aminek köszönhetően a második helyre jöttek fel a tabellán, míg a DVSC sorozatban a negyedik döntetlenjét játszotta.

Nehéz helyzetben várta az MTK a hajdúsági túrát, ugyanis a keretből több játékosnál is akut gasztrointesztinális fertőzésre jellemző tünetekkel járó megbetegedés jelentkezett, az érintettek sora pedig még a csapat debreceni utazása során is bővült.

Ennek megfelelően a Debrecen kezdte nagyobb lendülettel az összecsapást, a fővárosiak védelmét szinte folyamatos nyomás alatt tartotta a találkozó elején.

Ahogyan kijött viszont a szorításból az MTK, rögtön megszerezte a vezetést, egy hazai hiba után Jurek talált be büntetőből. A DVSC továbbra is szorongatta riválisát és a 30. percben egyenlített, de nem sokáig örülhetett, hiszen a remek formában lévő Jurek nem sokkal később ismét eredményes volt.

A Debrecen a szünet után ismét hátrányból futballozott, de nem sokáig, mivel a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs óriási bombagóllal egyenlített.

A házigazdáknak ezt követően volt egy hosszú periódusok, amely során folyamatosan ellenfelük 16-osa környékén futballoztak és futószalagon alakították ki a helyzeteket, szögleteket, de nem jártak sikerrel - csak egy lesgólig jutottak. Az MTK a hajrára rendezni tudta sorait, és akár még a három pontot érő gólt is megszerezhette volna, de maradt a döntetlen.

OTP Bank Liga, 6. forduló

  • Debreceni VSC–MTK Budapest 2-2

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 14.45
  • Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszeg 17.00
  • Újpest FC–Vasas FC 19.30

vasárnap:

  • Kisvárda Master Good–ETO FC Győr 16.30
  • Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 19.00
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Kezdőlap    Sport    Dzsudzsák bombagólt szerzett a gyomorbajokkal küzdő MTK ellen

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